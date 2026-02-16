logo

Война с Россией Новое решение российской власти "пробивает очередное дно": что придумали в Кремле
Новое решение российской власти "пробивает очередное дно": что придумали в Кремле

Россия усиливает идеологическое влияние на детей на временно оккупированных территориях

16 февраля 2026, 18:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские власти на временно оккупированных территориях Украины усиливают идеологическое влияние на детей и молодежь. К этому привлекают даже церкви.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в школах на ВОТ с 1 сентября 2026 года вводится отдельный предмет "Духовно-нравственная культура России". Предмет будут преподавать для 5-7 классов. Содержание предмета предполагает формирование "традиционных русских духовно-нравственных ценностей" на примерах государственных деятелей, военных и участников войны против Украины.

"Параллельно оккупационные медиа сообщают о многочисленных мероприятиях с участием РПЦ и основанных кремлем молодежных структур — "молодой гвардии", "движения первых", "народной жены". Молодежь привлекают к общим молебнам, "патриотических" бесед со священниками и помощь храмам милитарным контекстом и формируют у детей восприятие войны как "духовного долга", — сообщили в Центре.

Аналитики ЦПД подчеркнули, что фактически это скоординированная работа оккупационной администрации, системы образования и церковных структур.

"РФ выстраивает целостную систему идеологического влияния, направленную на русификацию, милитаризацию и интеграцию детей с ВОТ в российское политическое и культурное пространство", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты пытаются объяснить россиянам увеличение количества преступлений внутри страны украинским влиянием.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за волну насилия в школах РФ на Украину и так называемых внешних кураторов.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid027ST9TB6JTnP4UEKk2ymR1MSuzhGxgxCpBoFdcH5cJqzDSw4BNPzb1M8h4mwB8df2l
