Новое решение российской власти "пробивает очередное дно": что придумали в Кремле

Российские власти на временно оккупированных территориях Украины усиливают идеологическое влияние на детей и молодежь. К этому привлекают даже церкви.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в школах на ВОТ с 1 сентября 2026 года вводится отдельный предмет "Духовно-нравственная культура России". Предмет будут преподавать для 5-7 классов. Содержание предмета предполагает формирование "традиционных русских духовно-нравственных ценностей" на примерах государственных деятелей, военных и участников войны против Украины.
Аналитики ЦПД подчеркнули, что фактически это скоординированная работа оккупационной администрации, системы образования и церковных структур.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за волну насилия в школах РФ на Украину и так называемых внешних кураторов.