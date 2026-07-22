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Україна страждатиме від дзеркальних ударів: куди битиме Росія

Експерт Ступак назвав об’єкти в Україні, які постраждають після обстрілів складів Wildberries

22 липня 2026, 23:53
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Кречмаровская Наталия

Україна завдає нищівних ударів по складах маркетплейсів на території Росії. Ймовірно ворог завдаватиме дзеркальних ударів.

Україна страждатиме від дзеркальних ударів: куди битиме Росія

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів на прикладі Wildberries, хто зазнає збитків від ударів. За його словами, це власники того майна, яке зберігалося на складах, власники площ складів, адже знищено дороге обслуговуюче обладнання на техніка, банки, які кредитували це будівництво та не отримали всі кошти.

“З часом до останнього або до майже останнього комплексу дійдуть українські дрони і все це згорить. З мінусів зворотня сторона медалі — це вразливість нашого бізнесу, який буде страждати дзеркально від цих ударів. "Сільпо", "АТБ", "Фозі", "Фора", "Новус", "Нова пошта", "Розетка". Все це буде під величезним ударом росіян”, — попередив він. 

Ступак зазначив, що по “Новій пошті” ворог вже “проходиться катком давно”, як і по АТБ. За його словами, потрібно розуміти, що бізнес поки відновлюється самотужки, наскільки це можливо. 

“Однак на якомусь етапі бізнес або почне закривати певні об'єкти свої в Україні, або змушений буде піднімати ціни, щоб компенсувати раніше втрачене майно”, — підсумував експерт.  

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворог готується до завдання масованих ударів по території України взимку. Російські війська уже зараз активно накопичують ракети та ударні дрони для майбутніх зимових атак. Моніторингові канали повідомили, що за наявною інформацією, ворог планує виготовляти за один місяць понад 200 ракет, серед яких “Іскандер”, “Калібр”, “Кинджал”. 

У Росії уже накопичено понад 2000 ракет та 4000 дронів.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0KIeiKujLQs
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