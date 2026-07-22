Украина будет страдать от зеркальных ударов: куда будет бить Россия

Украина наносит сокрушительные удары по складам маркетплейсов на территории России. Вероятно, враг будет наносить зеркальные удары.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал на примере Wildberries, кто несет убытки от ударов. По его словам, это владельцы того имущества, которое хранилось на складах, владельцы площадей складов, ведь уничтожено дорогостоящее обслуживающее оборудование на техника, банки, кредитовавшие это строительство, и не получившие еще все деньги.

"Со временем до последнего или почти последнего комплекса дойдут украинские дроны и все это сгорит. Из минусов обратная сторона медали — это уязвимость нашего бизнеса, который будет страдать зеркально от этих ударов. "Сильпо", "АТБ", "Фози", "Фора", "Новус", "Новая почта", "Розетка". Все это будет под огромным ударом россиян”, – предупредил он.

Ступак отметил, что по "Новой почте" враг уже "проходится катком давно", как и по АТБ. По его словам, нужно понимать, что бизнес пока восстанавливается своими силами, насколько это возможно.

"Однако на каком-то этапе бизнес либо начнет закрывать определенные объекты свои в Украине, либо вынужден будет поднимать цены, чтобы компенсировать ранее утраченное имущество", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовится к нанесению массированных ударов по территории Украины зимой. Российские войска уже сейчас активно накапливают ракеты и ударные дроны для будущих зимних атак. Мониторинговые каналы сообщили, что по имеющейся информации, враг планирует производить за один месяц более 200 ракет, среди которых "Искандер", "Калибр", "Кинжал".

В России уже накоплено более 2000 ракет и 4000 дронов.



