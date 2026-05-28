Війна з Росією Україна слабка, у Путіна є козирі: на Заході нажахали прогнозом тривалості війни
Україна слабка, у Путіна є козирі: на Заході нажахали прогнозом тривалості війни

Росія й надалі має значні людські та матеріальні ресурси, тоді як Україна стикається з їхнім дефіцитом

28 травня 2026, 11:15
Клименко Елена

Хоча українська влада та військові експерти все частіше заявляють про поступову зміну динаміки бойових дій на користь Києва, Росія все ще володіє значними людськими та матеріальними ресурсами і не відмовляється від своїх максималістських стратегічних цілей. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, присвяченому новому етапу російсько-української війни.

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Україна продовжує жорстко відстоювати свою позицію і не погоджується на жодні поступки щодо Донбасу. Водночас президент РФ Володимир Путін, за оцінками аналітиків, все ще розраховує, що його війська зможуть захопити решту території Донецької області до осені, після чого Кремль може висунути нові територіальні вимоги.

Одне з джерел Financial Times, яке має контакти з російською владою, зазначає, що в Москві значною мірою покладаються на можливий тиск США на Україну. У Кремлі розраховують, що Вашингтон може спонукати Київ погодитися на умови, вигідні Росії, що потенційно прискорило б завершення війни на їхніх умовах.

Водночас у російському інформаційному просторі з’являються й інші оцінки. Частина військових блогерів уже припускає, що завершення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, яка значно відрізняється від початкових планів Кремля, могло б стати прийнятним результатом для Москви. 

Професор Вищої школи економіки Василь Кашин також вважає, що закріплення вже окупованих територій за Росією могло б розглядатися як "успішний результат" за умови додаткових обмежень для України — зокрема щодо чисельності армії, вступу до військових союзів та розміщення іноземних військ. Він підкреслює, що для Росії недоцільно нескінченно витрачати ресурси на окремих ділянках фронту, які залишаються під контролем України.

"Коментарі" вже писали, що У США, за оцінкою експертів, досі немає чіткої та узгодженої позиції щодо подальшої політики стосовно України, що частково пояснює появу в публічному просторі інформації про лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа. На думку фахівців, таким чином Білий дім міг одночасно переслати кілька політичних сигналів як внутрішній, так і зовнішній аудиторії.  



