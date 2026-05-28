Украина слаба, у Путина есть козыри: на Западе напугали прогнозом продолжительности войны

Хотя украинские власти и военные эксперты все чаще заявляют о постепенном изменении динамики боевых действий в пользу Киева, Россия все еще владеет значительными человеческими и материальными ресурсами и не отказывается от своих максималистских стратегических целей. Об этом говорится в материале Financial Times, посвященном новому этапу российско-украинской войны.

По данным издания, Украина продолжает жестко отстаивать свою позицию и не соглашается ни на какие уступки по Донбассу. В то же время, президент РФ Владимир Путин, по оценкам аналитиков, все еще рассчитывает, что его войска смогут захватить остальную территорию Донецкой области до осени, после чего Кремль может выдвинуть новые территориальные требования.

Один из источников Financial Times, имеющий контакты с российскими властями, отмечает, что в Москве в значительной степени полагаются на возможное давление США на Украину. В Кремле рассчитывают, что Вашингтон может побудить Киев согласиться на условия, выгодные России, что потенциально ускорило завершение войны на их условиях.

В то же время в российском информационном пространстве появляются и другие оценки. Часть военных блоггеров уже предполагает, что завершение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, значительно отличающейся от первоначальных планов Кремля, могло бы стать приемлемым результатом для Москвы.

Профессор Высшей школы экономики Василий Кашин также считает, что закрепление уже оккупированных территорий за Россией могло бы рассматриваться как "успешный результат" при условии дополнительных ограничений для Украины — в частности, о численности армии, вступлении в военные союзы и размещении иностранных войск. Он подчеркивает, что России нецелесообразно бесконечно тратить ресурсы на отдельных участках фронта, которые остаются под контролем Украины.

"Комментарии" уже писали , что в США, по оценке экспертов, до сих пор нет четкой и согласованной позиции относительно дальнейшей политики в отношении Украины, что частично объясняет появление в публичном пространстве информации о письме Владимира Зеленского к Дональду Трампу. По мнению специалистов, таким образом, Белый дом мог одновременно переслать несколько политических сигналов как внутренней, так и внешней аудитории.