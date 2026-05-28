США у розпачі через Україну: розкрито інсайд термінового листа Зеленського Трампу

Українська дипломатія адаптується до особливого стилю Трампа, використовуючи подяки та персональні сигнали для комунікації

28 травня 2026, 10:20
Клименко Елена

У США, за оцінкою експертів, досі немає чіткої та узгодженої позиції щодо подальшої політики стосовно України, що частково пояснює появу в публічному просторі інформації про лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа. На думку фахівців, таким чином Білий дім міг одночасно переслати кілька політичних сигналів як внутрішній, так і зовнішній аудиторії. Професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій УНУ Ігор Тодоров зазначив, що оприлюднення згадки про лист українського президента може бути не випадковим. Воно, ймовірно, мало на меті підкреслити одразу кілька важливих моментів: критичну потребу України у посиленні протиповітряної оборони, зокрема у ракетах для систем Patriot, а також показати, що Київ продовжує дипломатичні контакти з американським політичним істеблішментом на різних рівнях.

Окремо експерт звернув увагу на тональність і зміст самої дипломатичної взаємодії. За його словами, українська сторона дедалі більше адаптується до специфічного стилю комунікації Дональда Трампа, який значною мірою ґрунтується на персональних сигналах, демонстративних жестах та публічних оцінках. У цьому контексті лист Зеленського до Трампа, як припускається, міг містити елементи подяки за попередню військову та фінансову допомогу, а також підкреслення готовності України до прямого і "зручного" для американського політика формату діалогу.

Тодоров наголошує, що така дипломатична тактика — це спроба Києва знайти ефективний канал впливу на позицію Вашингтона щодо подальшої військової підтримки. Українська дипломатія, за його словами, поступово опановує інструменти персоналізованої комунікації, які можуть бути більш дієвими в умовах політичної невизначеності у США та зміни підходів до міжнародної допомоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські підрозділи переходять до підготовчих дій у межах формування літньої наступальної кампанії. Основний акцент ворог і надалі робить на Донецькому напрямку, демонструючи поступове нарощування тиску та спроби розширення зони контролю.  



