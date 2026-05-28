США в отчаянии через Украину: раскрыт инсайд срочного письма Зеленского Трампа

В США, по оценке экспертов, до сих пор нет четкой и согласованной позиции по дальнейшей политике в отношении Украины, что частично объясняет появление в публичном пространстве информации о письме Владимира Зеленского к Дональду Трампу. По мнению специалистов, таким образом, Белый дом мог одновременно переслать несколько политических сигналов как внутренней, так и внешней аудитории. Профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций УНУ Игорь Тодоров отметил , что обнародование упоминания о письме украинского президента может быть не случайным. Оно, вероятно, преследовало цель подчеркнуть сразу несколько важных моментов: критическую потребность Украины в усилении противовоздушной обороны, в частности в ракетах для систем Patriot, а также показать, что Киев продолжает дипломатические контакты с американским политическим истеблишментом на разных уровнях.

Отдельно эксперт обратил внимание на тональность и содержание самого дипломатического взаимодействия. По его словам, украинская сторона все больше адаптируется к специфическому стилю коммуникации Дональда Трампа, который в основном основывается на персональных сигналах, демонстративных жестах и публичных оценках. В этом контексте письмо Зеленского к Трампу, как предполагается, могло содержать элементы благодарности за предыдущую военную и финансовую помощь, а также подчеркивание готовности Украины к прямому и "удобному" для американского политика формату диалога.

Тодоров отмечает, что такая дипломатическая тактика — это попытка Киева найти эффективный канал влияния на позицию Вашингтона по дальнейшей военной поддержке. Украинская дипломатия, по его словам, постепенно овладевает инструментами персонализированной коммуникации, которые могут быть более действенными в условиях политической неопределенности в США и изменения подходов к международной помощи.

