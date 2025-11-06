Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС – нові обмеження запроваджено проти російських компаній у ресурсному та оборонному секторах

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про синхронізацію 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та запровадження санкцій проти російських суб’єктів, що займаються видобутком ресурсів і виробництвом військової техніки.

Україна ввела нові санкції проти російських ресурсних і оборонних підприємств та узгодила 19-й пакет обмежень із Європейським Союзом

Як повідомляють на сайті Президента України, від 6 листопада 2025 року в Україні офіційно набуває чинності 19-й пакет санкцій ЄС. До нього включено 14 фізичних та 57 юридичних осіб, які підтримують російську воєнну машину, допомагають обходити санкції та забезпечують постачання до Росії електронних компонентів.

За оцінками експертів, сукупний вплив цих обмежень на російську економіку становитиме десятки мільярдів євро щороку. Під санкції потрапили керівники стратегічних російських і білоруських підприємств, організатори програм "перевиховання" дітей на тимчасово окупованих територіях, компанії оборонної галузі, криптовалютні платформи, золотодобувні підприємства та покупці сирої російської нафти.

З початку року Україна вже синхронізувала 12 пакетів санкцій із міжнародними партнерами – Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Великою Британією, Канадою та Японією.



Другий указ Президента стосується санкцій проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів, зокрема в Арктиці. До списку внесено 18 фізичних і 36 юридичних осіб, причетних до розробки родовищ, експорту енергоресурсів і виробництва військово-інженерної техніки. Під санкції потрапили також компанії, що беруть участь у незаконному експорті російського вугілля морськими шляхами через посередників, щоб обійти міжнародні обмеження.



Володимир Зеленський наголосив, що українська ініціатива вже отримала підтримку серед міжнародних партнерів, і пропозиції України будуть враховані в наступних санкційних пакетах ЄС та інших держав. Президент також доручив РНБО підготувати нові рішення щодо санкцій проти представників російської пропаганди, воєнного виробництва та колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Прем’єр-міністра України та інших урядовців. Російські обмеження, на відміну від санкцій цивілізованого світу, не створюють реальних наслідків, але будь-які спроби ескалації, зокрема пропагандистські, повинні отримати належну й відчутну відповідь", – підкреслив Володимир Зеленський.

Однак, як уже писав раніше портал "Коментарі", експерти вважають, лише санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні.