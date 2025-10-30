Санкції не дають результату: на Заході пояснили, за яких умов Путін змінить хід війни

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр повідомив Sky News, що лише санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні.

"Повинно бути розуміння, що одних лише санкцій не змусить Путіна зупинити війну", – зазначив Коляндр.

Він додав, що Україні необхідна не тільки фінансова та політична підтримка через санкції, а й "більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", щоб зберегти свою незалежність і безпеку.

За словами експерта, вже спостерігається прогрес у постачанні далекобійної зброї, яка дозволяє нейтралізувати загрозу від російських безпілотників, що атакують з кількох миль за межами Росії. Водночас деякі країни досі не погоджуються на розморожування російських активів для фінансування воєнних потреб України

Цього тижня союзники обох сторін Атлантики демонструють безпрецедентну узгодженість. Однак, Коляндр зазначає, що цей рівень підтримки може змінитися, якщо Дональд Трамп перегляне свою позицію.

"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. І якщо вони продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися. Тому я не думаю, що президент Путін готовий погодитися на будь-який компроміс, який був би прийнятним для України чи її європейських союзників", – наголосив експерт.

Він підкреслив, що для того, щоб змусити Путіна усвідомити, що продовження війни суперечить його інтересам, потрібні значно жорсткіші заходи, ніж просто санкції проти кількох нафтових компаній.

