Наступна зустріч Трампа з Путіним: озвучено несподіваний план президента США

Президент США Дональд Трамп не готовий допустити ще один провал на зустрічі з диктатором Путіним, аналогічний тій, що відбулася в Анкориджі на Алясці. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Я хотів би сказати, що Трамп вчинив досить правильно, коли відмовився від зустрічі в Будапешті. Звісно, в нього в голові була, давайте скажемо чесно, провалена зустріч в Анкориджі з Путіним", — зазначив Єлісєєв.

На думку дипломата, президент США не міг повторно опинитися в такій самій ситуації.

"Саме тому він вирішив піти на рішучий крок. Зараз хтось каже, що зустріч у Будапешті скасована, інші — що перенесена. Але однозначно: якщо не буде погоджено, що Росія робить перший крок, а саме — безумовне, повне, всеохоплююче припинення вогню, — Трамп не сяде з Путіним за стіл переговорів. І байдуже, чи це буде Будапешт, Туреччина чи якась інша столиця", — наголосив дипломат.

Єлісєєв також підкреслив, що Трамп свідомо підвищує ставки у дипломатичній грі.

"Він хоче дочекатися результатів зустрічі з президентом Китаю Сі. Як на мене, саме ця зустріч стане визначальною для того, як Трамп вибудовуватиме свою стратегію щодо майбутнього саміту з Путіним", — додав дипломат.

За словами Єлісєєва, Росія наразі не зацікавлена у конструктивних переговорах.

"Потрібно прямо сказати: Кремль зараз лише імітує дипломатичну активність, щоб тягнути час. Вони розглядають консультації як частину стратегії подальшої агресії проти України", — пояснив дипломат.

Дипломат також звернув увагу на роль окремих американських політиків у формуванні жорсткої позиції Трампа.

"Треба згадати ще один нюанс — блискучу роботу державного секретаря Рубіо. Саме його принципова позиція, як мені здається, суттєво вплинула на те, що Трамп зайняв більш жорстку, я би сказав, яструбину позицію щодо російського агресора", — підсумував Костянтин Єлісєєв.

