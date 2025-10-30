logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Следующая встреча Трампа с Путиным: озвучен неожиданный план президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Следующая встреча Трампа с Путиным: озвучен неожиданный план президента США

Дональд Трамп не хочет повторять неудачную встречу с Путиным и настаивает на конкретном шаге от Кремля — безусловном прекращении огня.

30 октября 2025, 07:40 comments2126
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не готов допустить еще один провал на встрече с диктатором Путиным, аналогичный произошедшей в Анкоридже на Аляске. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил дипломат Константин Елисеев.

Следующая встреча Трампа с Путиным: озвучен неожиданный план президента США

Фото: из открытых источников

" Я хотел бы сказать, что Трамп поступил достаточно правильно, когда отказался от встречи в Будапеште. Конечно, у него в голове была, давайте скажем честно, провалена встреча в Анкоридже с Путиным " , — отметил Елисеев.

По мнению дипломата, президент США не мог повторно оказаться в такой же ситуации.

Именно поэтому он решил пойти на решительный шаг. Сейчас кто-то говорит, что встреча в Будапеште отменена, другие — что перенесена. Но однозначно: если не будет согласовано, что Россия делает первый шаг, а именно — безусловное, полное, всеохватывающее прекращение огня, — Трамп не сядет с Путиным за стол переговоров. столица " , — подчеркнул дипломат.

Елисеев также подчеркнул, что Трамп сознательно повышает ставку в дипломатической игре.

"Он хочет дождаться результатов встречи с президентом Китая Си. По-моему, именно эта встреча станет определяющей для того, как Трамп будет выстраивать свою стратегию по поводу предстоящего саммита с Путиным", — добавил дипломат.

По словам Елисеева, Россия пока не заинтересована в конструктивных переговорах.

"Нужно прямо сказать: Кремль сейчас только имитирует дипломатическую активность, чтобы тянуть время. Они рассматривают консультации как часть стратегии дальнейшей агрессии против Украины", — пояснил дипломат.

Дипломат также обратил внимание на роль отдельных американских политиков в формировании жесткой позиции Трампа.

" Нужно вспомнить еще один нюанс — блестящую работу государственного секретаря Рубио. Именно его принципиальная позиция, как мне кажется, существенно повлияла на то, что Трамп занял более жесткую, я бы сказал, ястребину позицию по отношению к российскому агрессору " , — подытожил Константин Елисеев.

Как уже писали "Комментарии", перед зимним периодом Россия активизировала атаки на энергетический сектор Украины, пытаясь оставить граждан без света и тепла.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости