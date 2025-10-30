Следующая встреча Трампа с Путиным: озвучен неожиданный план президента США

Президент США Дональд Трамп не готов допустить еще один провал на встрече с диктатором Путиным, аналогичный произошедшей в Анкоридже на Аляске. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил дипломат Константин Елисеев.

" Я хотел бы сказать, что Трамп поступил достаточно правильно, когда отказался от встречи в Будапеште. Конечно, у него в голове была, давайте скажем честно, провалена встреча в Анкоридже с Путиным " , — отметил Елисеев.

По мнению дипломата, президент США не мог повторно оказаться в такой же ситуации.

Именно поэтому он решил пойти на решительный шаг. Сейчас кто-то говорит, что встреча в Будапеште отменена, другие — что перенесена. Но однозначно: если не будет согласовано, что Россия делает первый шаг, а именно — безусловное, полное, всеохватывающее прекращение огня, — Трамп не сядет с Путиным за стол переговоров. столица " , — подчеркнул дипломат.

Елисеев также подчеркнул, что Трамп сознательно повышает ставку в дипломатической игре.

"Он хочет дождаться результатов встречи с президентом Китая Си. По-моему, именно эта встреча станет определяющей для того, как Трамп будет выстраивать свою стратегию по поводу предстоящего саммита с Путиным", — добавил дипломат.

По словам Елисеева, Россия пока не заинтересована в конструктивных переговорах.

"Нужно прямо сказать: Кремль сейчас только имитирует дипломатическую активность, чтобы тянуть время. Они рассматривают консультации как часть стратегии дальнейшей агрессии против Украины", — пояснил дипломат.

Дипломат также обратил внимание на роль отдельных американских политиков в формировании жесткой позиции Трампа.

" Нужно вспомнить еще один нюанс — блестящую работу государственного секретаря Рубио. Именно его принципиальная позиция, как мне кажется, существенно повлияла на то, что Трамп занял более жесткую, я бы сказал, ястребину позицию по отношению к российскому агрессору " , — подытожил Константин Елисеев.

