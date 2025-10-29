logo_ukra

Українців готують до остаточної капітуляції: розкрито страшний план Путіна
НОВИНИ

Українців готують до остаточної капітуляції: розкрито страшний план Путіна

У жовтні Росія сім разів атакувала українську енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, найбільше постраждали Суми, Чернігів, Харків, Полтава та Київ.

29 жовтня 2025, 15:00
Автор:
Клименко Елена

Перед зимовим періодом Росія активізувала атаки на енергетичний сектор України, намагаючись залишити громадян без світла і тепла.

Українців готують до остаточної капітуляції: розкрито страшний план Путіна

Фото: з відкритих джерел

За даними Foreign Policy, тільки в жовтні РФ завдала сім масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі з використанням безпілотників та ракет. Найбільше постраждали Суми, Чернігів, Харків, Полтава та Київ.

Напади на енергетику не є новою стратегією Москви. Від початку повномасштабної війни Росія прагнула вивести з ладу українську електросистему, хоча результати були різними. Цьогорічна осіння кампанія відрізняється за масштабом і тактикою.

По-перше, кількість і сила повітряних атак значно зросли: рої з 600–700 дронів перевантажують системи протиповітряної оборони та завдають концентрованих ударів по генераторах і трансформаторах, що раніше вважалися стійкими. По-друге, Москва тепер націлилася не лише на електроенергетику, а й на системи видобутку, зберігання та розподілу природного газу.

"Росія змінює свою тактику. Раніше метою були лише електростанції. Зараз вони атакують усе — електроенергію, газ, паливні склади. Вони хочуть, щоб ми замерзли і тиснули на уряд", — зазначив експерт з енергетики Андріан Прокіп з київського офісу Інституту Кеннана при Центрі Вілсона. 

Першою проблемою для України є обмежені можливості протиповітряної оборони, яка потрібна для захисту електростанцій, трансформаторів і газових родовищ. Протиповітряні ракети дорогі та малоефективні проти роїв дронів зі штучним інтелектом, що ухиляються від систем РЕБ і атакують з несподіваних напрямків.

Другою проблемою є те, що посилення атак сприяє розділенню України на західну і східну частини.

"На східному березі Дніпра було знищено багато генераційних потужностей", — пояснив Прокіп. 

 Хоча на заході країни ситуація менш критична, фізично об’єднати енергосистему стає дедалі складніше, і ризик відключень зростає.

Як вже писали "Коментарі", віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі The New York Post зазначив, що відносини між Україною та США значно покращилися після суперечки між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі в лютому цього року.



