Украинцев готовят к окончательной капитуляции: раскрыт страшный план Путина

Перед зимним периодом Россия активизировала атаки на энергетический сектор Украины, пытаясь оставить граждан без света и тепла.

Фото: из открытых источников

По данным Foreign Policy, только в октябре РФ нанесла семь масштабных ударов по украинской энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников и ракет. Больше всего пострадали Сумы, Чернигов, Харьков, Полтава и Киев.

Приступы на энергетику не являются новой стратегией Москвы. С начала полномасштабной войны Россия стремилась вывести из строя украинскую электросистему, хотя результаты были разными. Нынешняя осенняя кампания отличается по масштабу и тактике.

Во-первых, количество и сила воздушных атак значительно выросли: рои из 600–700 дронов перегружают системы противовоздушной обороны и наносят концентрированные удары по ранее считавшимся устойчивыми генераторам и трансформаторам. Во-вторых, Москва теперь нацелилась не только на электроэнергетику, но и системы добычи, хранения и распределения природного газа.

"Россия меняет свою тактику. Раньше целью были только электростанции. Сейчас они атакуют все — электроэнергию, газ, топливные склады. Они хотят, чтобы мы замерзли и давили на правительство", — отметил эксперт по энергетике Андриан Прокоп из киевского офиса Института Кеннана при Центре Уилсона.

Первой проблемой для Украины есть ограниченные возможности противовоздушной обороны, необходимой для защиты электростанций, трансформаторов и газовых месторождений. Противовоздушные ракеты дороги и малоэффективны против роев дронов с искусственным интеллектом, уклоняющихся от систем РЭБ и атакующих с неожиданных направлений.

Вторая проблема заключается в том, что усиление атак способствует разделению Украины на западную и восточную части.

"На восточном берегу Днепра было уничтожено много генерационных мощностей", — пояснил Прокоп.

Хотя на западе страны ситуация менее критична, физически объединить энергосистему становится все сложнее и риск отключений растет.

Как уже писали "Комментарии", вице-президент США Джей Ди Вэнс в комментарии The New York Post отметил, что отношения между Украиной и США значительно улучшились после спора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в феврале этого года.