Санкции не дают результата: на Западе объяснили, при каких условиях Путин изменит ход войны

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр сообщил Sky News, что только санкций недостаточно, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Фото: из открытых источников

"Должно быть понимание, что одних санкций не заставит Путина остановить войну", — отметил Коляндр.

Он добавил, что Украине необходима не только финансовая и политическая поддержка из-за санкций, но и "больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", чтобы сохранить свою независимость и безопасность.

По словам эксперта, уже наблюдается прогресс в поставках дальнобойного оружия, позволяющего нейтрализовать угрозу от российских беспилотников, атакующих с нескольких миль за пределами России. В то же время, некоторые страны до сих пор не соглашаются на размораживание российских активов для финансирования военных потребностей Украины.

На этой неделе союзники обеих сторон Атлантики показывают беспрецедентную согласованность. Однако Коляндр отмечает, что этот уровень поддержки может измениться, если Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.

"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. И если они будут продолжать давить, Украина может развалиться. Поэтому я не думаю, что президент Путин готов согласиться на любой компромисс, который был бы приемлем для Украины или ее европейских союзников", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что для того, чтобы заставить Путина осознать, что продолжение войны противоречит его интересам, нужны более жесткие меры, чем просто санкции против нескольких нефтяных компаний.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп не готов допустить еще один провал на встрече с диктатором Путиным, аналогичный произошедшей в Анкоридже на Аляске. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил дипломат Константин Елисеев.