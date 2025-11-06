Украина синхронизировала 19-й пакет санкций ЕС – новые ограничения введены против российских компаний в ресурсном и оборонном секторах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации 19-го пакета санкций Европейского Союза и введении санкций против российских субъектов, занимающихся добычей ресурсов и производством военной техники.

Украина ввела новые санкции против российских ресурсных и оборонных предприятий и согласовала 19 пакет ограничений с Европейским Союзом

Как сообщают на сайте Президента Украины, от 6 ноября 2025 года в Украине официально вступает в силу 19 пакет санкций ЕС. В него включены 14 физических и 57 юридических лиц, которые поддерживают российскую военную машину, помогают обходить санкции и обеспечивают поставки в Россию электронных компонентов.

По оценкам экспертов, совокупное влияние этих ограничений на российскую экономику составит десятки миллиардов евро в год. Под санкции оказались руководители стратегических российских и белорусских предприятий, организаторы программ "перевоспитания" детей на временно оккупированных территориях, компании оборонной отрасли, криптовалютные платформы, золотодобывающие предприятия и покупатели сырой российской нефти.

С начала года Украина уже синхронизировала 12 пакетов санкций с международными партнерами – Европейским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и Японией.



Второй указ Президента касается санкций против российских компаний, работающих в сфере добычи ресурсов, в частности, в Арктике. В список внесено 18 физических и 36 юридических лиц, причастных к разработке месторождений, экспорту энергоресурсов и производству военно-инженерной техники. Под санкции попали также компании, участвующие в незаконном экспорте российского угля по морским путям через посредников, чтобы обойти международные ограничения.



Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская инициатива уже получила поддержку среди международных партнеров и предложения Украины будут учтены в следующих санкционных пакетах ЕС и других государств. Президент также поручил СНБО подготовить новые решения по санкциям против представителей российской пропаганды, военного производства и коллаборантов.

"Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против Премьер-министра Украины и других чиновников. Российские ограничения, в отличие от санкций цивилизованного мира, не создают реальных последствий, но любые попытки эскалации, в частности, пропагандистские, должны получить надлежащий и ощутимый ответ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Однако, как уже писал ранее портал "Комментарии" , эксперты считают, что только санкций недостаточно, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине.