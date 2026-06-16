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Україна сенсаційно знайшла спосіб знищити Росію: озвучено сенсаційну заяву про кризу у Кремлі

За словами аналітика, українські атаки по нафтопереробних об’єктах Росії вже формують умови для можливого дефіциту пального в РФ

16 червня 2026, 18:00
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Клименко Елена

Російська нафтопереробна галузь поступово відчуває зростаючий тиск через системні ураження ключових виробничих об’єктів. Попри те, що інфраструктура має значний запас міцності, закладений ще за радянських часів, накопичувальний ефект пошкоджень уже формує ризики для майбутньої паливної кризи в РФ. Про це в інтерв’ю "Главреду" заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Україна сенсаційно знайшла спосіб знищити Росію: озвучено сенсаційну заяву про кризу у Кремлі

Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, що російська система нафтопереробки не має єдиного центру, виведення якого з ладу паралізувало б усю галузь. Саме тому вплив досягається через послідовні удари по групах найбільших підприємств, які забезпечують основні обсяги переробки.

"20 найбільших НПЗ забезпечують близько 75% всієї російської нафтопереробки… достатньо вразити 20 найбільших", — зазначив Гончар. 

За його словами, критичне значення має не повне знищення заводів, а пошкодження окремих технологічних вузлів, зокрема установокгідроочищення. Це суттєво погіршує якість пального, навіть якщо виробництво формально продовжується.

"А мазут не заллєш у бак автомобіля – він для цього не підходить", — підкреслив експерт. 

Він також звернув увагу на ознаки напруження на ринку, зокрема обмеження експорту нафтопродуктів, що може свідчити про спроби РФ стримати внутрішній дефіцит.

На думку Гончара, сукупність цих факторів свідчить про поступове наближення паливних проблем у Росії, оскільки удари охоплюють ключові регіони нафтопереробки.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп часто робить заяви про необхідність завершення війни, однак, за оцінкою української сторони, реального результату можна досягти лише через посилення тиску на Росію та примушення її до фактичного припинення бойових дій. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна вже запропонувала конкретний і реалістичний план завершення війни.



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