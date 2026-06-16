У Кремлі від цього паніка: названо три кроки США, які поставлять Путіна на коліна у війні з Україною

Президент США Дональд Трамп часто робить заяви про необхідність завершення війни, однак, за оцінкою української сторони, реального результату можна досягти лише через посилення тиску на Росію та примушення її до фактичного припинення бойових дій. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна вже запропонувала конкретний і реалістичний план завершення війни.

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Поки американський лідер обмежується риторикою про "хороші розмови" та потенційний рух до миру, Росія продовжує завдавати ударів по українській території. Водночас російська пропаганда просуває тезу, що жодні зовнішні сили не здатні вплинути на так звану "СВО". Проте фактична ситуація інша: Україна завдає ефективних ударів у відповідь, а економічні труднощі та страх у РФ стають помітними навіть на рівні повсякденного життя.

"Трамп 37 разів оголошував про "супер круту розмову" – це його стиль: багато говорити та активно працювати інформаційно. Але порівняння того, що було на вході у війну на Близькому Сході та що вийшло на виході, говорить само за себе", – сказав Подоляк.

Він також зауважив, що публічні компліменти на адресу Володимира Путіна можуть негативно впливати як на політичні позиції Трампа всередині США напередодні виборів до Конгресу, так і на його імідж у Європі. На думку Подоляка, для збереження глобального впливу Вашингтону необхідно не пом’якшувати риторику щодо Кремля, а навпаки — посилювати тиск, щоб змусити Росію припинити війну.

Окремо він підкреслив, що Росія не має стратегічно обґрунтованих цілей у війні, а її дії зводяться до руйнувань і насильства. Українська сторона натомість пропонує чітку формулу: припинення бойових дій по лінії фронту, подальші переговори за участі Європи та США, а також надання надійних безпекових гарантій.

"Росія тепер свідомо і цілеспрямовано веде війну виключно проти цивільного населення – і вважатиме, що так можна працювати далі, доки немає наслідків", – сказав Подоляк.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не виключає можливості повернення санкційного тиску на російський нафтовий сектор. Йдеться про обмеження, які раніше були частково зняті або пом’якшені на тлі загострення ситуації навколо війни з Іраном та ризиків для глобального енергетичного ринку.