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"Ми можемо це зробити": Трамп зробив гучну заяву про нове покарання для Путіна

Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон може вдатися до такого кроку, оскільки ситуація з постачанням нафти на світовому ринку стала більш стабільною

16 червня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не виключає можливості повернення санкційного тиску на російський нафтовий сектор. Йдеться про обмеження, які раніше були частково зняті або пом’якшені на тлі загострення ситуації навколо війни з Іраном та ризиків для глобального енергетичного ринку.

"Ми можемо це зробити": Трамп зробив гучну заяву про нове покарання для Путіна

Фото: з відкритих джерел

Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами на полях саміту G7. У відповідь на запитання щодо потенційних дій США він зазначив, що рішення може бути ухвалене найближчим часом.

"Ми незабаром можемо це зробити", — заявив він.

Трамп пояснив, що попереднє послаблення санкцій було вимушеним кроком, оскільки Вашингтон намагався уникнути різкого дефіциту нафти та стримати коливання цін на світових ринках. За його словами, стабільність постачання енергоресурсів була ключовим фактором у тодішній політиці США.

Водночас нині, як підкреслив президент, ситуація змінилася: ринок нафти демонструє ознаки рівноваги, а ризики нестачі сировини суттєво знизилися. У зв’язку з цим у Вашингтоні знову розглядають інструменти санкційного впливу на енергетичний сектор Росії як один із можливих важелів політичного тиску.

Окремо Трамп під час дискусій у межах G7 неодноразово змінював акценти щодо зовнішньополітичних пріоритетів. Спершу він заявляв про посилення уваги до українського питання після завершення загострення у відносинах з Іраном, однак згодом уточнив, що остаточні рішення залежатимуть від розвитку подій і він "подивиться на ситуацію".

Портал "Коментарі" вже писав, що російське політичне та військове керівництво під час повномасштабного вторгнення в Україну припустилося низки глибоких стратегічних прорахунків. Як вважає голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, сукупність рішень Кремля фактично завела Володимира Путіна у ситуацію без виходу, де він втратив можливість ефективно керувати власною воєнною стратегією.  



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