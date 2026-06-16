Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возможности возвращения санкционного давления на российский нефтяной сектор. Речь идет об ограничениях, ранее были частично сняты или смягчены на фоне обострения ситуации вокруг войны с Ираном и рисков для глобального энергетического рынка.

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Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами на полях саммита G7. В ответ на вопрос о потенциальных действиях США он отметил, что решение может быть принято в ближайшее время.

"Мы вскоре можем это сделать", — заявил он.

Трамп объяснил, что предварительное ослабление санкций было вынужденным шагом, поскольку Вашингтон пытался избежать резкого дефицита нефти и умерить колебания цен на мировых рынках. По его словам, стабильность поставок энергоресурсов была ключевым фактором в тогдашней политике США.

В то же время, как подчеркнул президент, ситуация изменилась: рынок нефти демонстрирует признаки равновесия, а риски нехватки сырья существенно снизились. В этой связи в Вашингтоне вновь рассматривают инструменты санкционного влияния на энергетический сектор России как один из возможных рычагов политического давления.

Отдельно Трамп во время дискуссий в рамках G7 неоднократно менял акценты по внешнеполитическим приоритетам. Сначала он заявлял об усилении внимания к украинскому вопросу после завершения обострения в отношениях с Ираном, однако затем уточнил, что окончательные решения будут зависеть от развития событий и он "посмотрит на ситуацию".

Портал "Комментарии" уже писал, что российское политическое и военное руководство во время полномасштабного вторжения в Украину допустило ряд глубоких стратегических просчетов. Как считает глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, совокупность решений Кремля фактически завела Владимира Путина в ситуацию без выхода, где он упустил возможность эффективно управлять собственной военной стратегией.