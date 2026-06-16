Президент США Дональд Трамп часто делает заявления о необходимости завершения войны, однако, по оценке украинской стороны, реального результата можно достичь лишь из-за усиления давления на Россию и принуждения ее к фактическому прекращению боевых действий. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что Украина уже предложила конкретный и реалистичный план завершения войны.

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Пока американский лидер ограничивается риторикой о "хороших разговорах" и потенциальном движении к миру, Россия продолжает наносить удары по украинской территории. В то же время, российская пропаганда продвигает тезис, что никакие внешние силы не способны повлиять на так называемый "СВО". Однако фактическая ситуация иная: Украина наносит эффективные ответные удары, а экономические трудности и страх в РФ становятся заметными даже на уровне повседневной жизни.

"Трамп 37 раз объявлял о "супер крутом разговоре" – это его стиль: много говорить и активно работать информационно. Но сравнение того, что было на входе в войну на Ближнем Востоке и вышло на выходе, говорит само за себя", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что публичные комплименты в адрес Владимира Путина могут негативно влиять как на политические позиции Трампа внутри США в преддверии выборов в Конгресс, так и на его имидж в Европе. По мнению Подоляка, для сохранения глобального влияния Вашингтона необходимо не смягчать риторику по Кремлю, а наоборот — усиливать давление, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Отдельно он подчеркнул, что у России нет стратегически обоснованных целей в войне, а ее действия сводятся к разрушениям и насилию. Украинская сторона предлагает четкую формулу: прекращение боевых действий по линии фронта, дальнейшие переговоры с участием Европы и США, а также предоставление надежных гарантий безопасности.

"Россия теперь сознательно и целенаправленно ведет войну исключительно против гражданского населения – и сочтет, что так можно работать дальше, пока нет последствий", – сказал Подоляк.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возможности возвращения санкционного давления на российский нефтяной сектор. Речь идет об ограничениях, ранее были частично сняты или смягчены на фоне обострения ситуации вокруг войны с Ираном и рисков для глобального энергетического рынка.