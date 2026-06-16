Украина сенсационно нашла способ уничтожить Россию: озвучено сенсационное заявление о кризисе в Кремле

Российская нефтеперерабатывающая отрасль постепенно ощущает растущее давление из-за системных поражений ключевых производственных объектов. Несмотря на то, что у инфраструктуры значительный запас прочности, заложенный еще в советское время, накопительный эффект повреждений уже формирует риски для будущего топливного кризиса в РФ. Об этом в интервью "Главреду" заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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Эксперт объясняет, что российская система нефтепереработки не имеет единого центра, вывод которого из строя парализовал бы всю отрасль. Именно поэтому влияние достигается через последовательные удары по группам крупнейших предприятий, обеспечивающих основные объемы переработки.

"20 крупнейших НПЗ обеспечивают около 75% всей российской нефтепереработки... достаточно поразить 20 крупнейших", — отметил Гончар.

По его словам, критическое значение имеет не полное уничтожение заводов, а повреждение отдельных технологических узлов, в том числе установок гидроочистки. Это значительно ухудшает качество горючего, даже если создание формально продолжается.

"А мазут не зальешь в бак автомобиля – он для этого не подходит", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на признаки напряжения на рынке, в частности, ограничение экспорта нефтепродуктов, что может свидетельствовать о попытках РФ сдержать внутренний дефицит.

По мнению Гончара, совокупность этих факторов свидетельствует о постепенном приближении топливных проблем в России, поскольку удары охватывают ключевые регионы нефтепереработки.

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