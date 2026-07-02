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Україна робить ставку на технології майбутнього: хто незабаром стане в один ряд із військовослужбовцями

Brave1 запускає грантову програму, яка має наблизити появу гуманоїдів на полі бою та знизити втрати серед військових

2 липня 2026, 16:04
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Кравцев Сергей

Україна готується розпочати розробку нового покоління військової техніки. Найближчим часом у рамках оборонного кластера Brave1 буде оголошено грантовий конкурс, спрямований на створення людиноподібних роботів для потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров під час форуму Brave1 Advantage.

Україна робить ставку на технології майбутнього: хто незабаром стане в один ряд із військовослужбовцями

Роботи на фронті. Фото: із відкритих джерел

За його словами, головна мета проекту – максимально знизити ризики для українських військовослужбовців під час виконання найнебезпечніших завдань на передовій. У перспективі такі роботизовані системи зможуть використовуватися для доставки вантажів, евакуації поранених, логістики, інженерних робіт та виконання окремих бойових операцій там, де присутність людини пов'язана з високим ризиком.

Керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк зазначив, що Україна рухається у руслі світових технологічних тенденцій. За його словами, над створенням гуманоїдних роботів активно працюють найбільші технологічні компанії США та Китаю, тому українська оборонна галузь також має розвивати цей напрямок.

Розробка проходитиме поетапно. На першому етапі інженери зосередяться на створенні порівняно простих роботизованих платформ, які згодом зможуть отримувати нові функції та вдосконалюватись завдяки сучасним технологіям та штучному інтелекту.

Влада розраховує, що конкурс дозволить залучити українські інженерні команди, стартапи та оборонні компанії до розробки рішень, здатних змінити підхід до ведення сучасної війни. Таким чином, Україна продовжує робити ставку на інновації, прагнучи компенсувати чисельну перевагу противника технологічними рішеннями.

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