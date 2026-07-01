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Почему тысячи военных возвращаются из СЗЧ: Федоров сделал важное заявление

Михаил Федоров сообщил о резком росте количества желающих вернуться с СЗЧ, но предупредил об одном критическом условии

1 июля 2026, 15:28
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Кравцев Сергей

Объявленная в июне реформа военной службы уже начала давать первые результаты. После презентации новых условий службы тысячи украинских военных, ранее самовольно покинувших части (СЗЧ), подали заявки на возвращение в ряды Вооруженных сил. Об этом в интервью Politico сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Почему тысячи военных возвращаются из СЗЧ: Федоров сделал важное заявление

Возвращение из СЗЧ. Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, сейчас уже зафиксированы тысячи заявлений от военнослужащих, готовых вернуться на службу и заключить новые контракты.

Еще ранее Федоров сообщал, что количество дезертиров и находящихся в СЗЧ оценивается примерно в 200 тысяч человек. Именно поэтому правительство предложило комплексную реформу, которая предусматривает пересмотр уровня денежного довольствия, новые контрактные условия и четкие сроки демобилизации.

Министр подчеркнул, что успех реформы в значительной степени зависит от международной поддержки. По его словам, если западные партнеры будут оперативнее обеспечивать Украину военной помощью, это позволит государству направить больше собственных средств на финансирование новых зарплат для военнослужащих.

Федоров подчеркнул, что поддержка Украины является не только помощью Киеву, но и вкладом в безопасность всей Европы.

"Сегодня украинская армия наиболее подготовленна в Европе. Где еще вы найдете войска, способные уничтожать от 30 до 35 тысяч российских солдат ежемесячно?", — заявил он.

В Минобороны рассчитывают, что реформа не только поможет вернуть часть военных из СЗЧ, но и сделает службу более прогнозируемой и привлекательной для тех, кто готов подписать новые контракты.

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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-war-initiative-defense-kyiv-funding-defense-minister/
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