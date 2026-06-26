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Українська зброя підкорює світ: США випробували морські дрони ЗСУ для майбутньої війни з Китаєм

Після успіхів у Чорному морі українські безекіпажні катери стали об'єктом пильної уваги американської армії, яка шукає ефективну відповідь на загрози в Тихому океані

26 червня 2026, 07:13
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Кравцев Сергей

Американські військові вперше застосували українські морські безпілотники Magura під час навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні. Випробування відбулися на Філіппінах, де безекіпажний надводний апарат успішно атакував та потопив списаний корабель-мішень. Про це повідомляє Bloomberg.

Українська зброя підкорює світ: США випробували морські дрони ЗСУ для майбутньої війни з Китаєм

Дрони Магура. Фото: з відкритих джерел

Тестування стало важливим етапом для армії США, яка активно шукає недорогі, але ефективні засоби боротьби з великими бойовими кораблями. Особливий інтерес до української розробки виник після того, як дрони Magura продемонстрували високу результативність у війні проти російського Чорноморського флоту.

За інформацією агентства, американське командування розглядає можливість використання подібних безпілотників у разі потенційного конфлікту навколо Тайваню. Саме тому досвід України уважно аналізують як приклад асиметричної війни, де порівняно дешеві технології можуть завдавати значних втрат значно дорожчим військовим платформам.

Співзасновник компанії UFORCE Олег Рогинський заявив Bloomberg, що від початку повномасштабного вторгнення українські морські дрони Magura знищили близько десяти російських військових кораблів. За його словами, цей бойовий досвід уже привернув увагу держав Індо-Тихоокеанського регіону.

Наразі компанія веде переговори з потенційними партнерами щодо постачання безекіпажних платформ. Крім того, розглядається можливість відкриття щонайменше двох виробничих майданчиків у регіоні, що може суттєво розширити присутність українських оборонних технологій на світовому ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна продовжує нарощувати дальність та ефективність своїх ударів по критично важливій інфраструктурі Росії. У ніч на добу підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї, а вже вранці під удар потрапили два великі нафтопереробні підприємства в Уфі, розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.




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Джерело: https://www.destinus.com/post/a-flag-from-the-front-line-a-message-for-europe
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