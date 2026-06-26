Украинское оружие покоряет мир: США опробовали морские дроны ВСУ для предстоящей войны с Китаем

Американские военные впервые применили украинские морские беспилотники Magura во время учений в Индо-Тихоокеанском регионе. Испытания прошли на Филиппинах, где безэкипажный надводный аппарат успешно атаковал и потопил списанный корабль-мишень. Об этом сообщает Bloomberg.

Дроны Магура. Фото: из открытых источников

Тестирование стало важным этапом для армии США, активно ищет недорогие, но эффективные средства борьбы с большими боевыми кораблями. Особый интерес к украинской разработке возник после того, как дроны Magura продемонстрировали высокую результативность в войне против российского Черноморского флота.

По информации агентства, американское командование рассматривает возможность использования подобных беспилотников в случае потенциального конфликта вокруг Тайваня. Именно поэтому опыт Украины внимательно анализируют как пример асимметричной войны, где сравнительно дешевые технологии могут наносить значительные потери значительно более дорогим военным платформам.

Соучредитель компании UFORCE Олег Рогинский заявил Bloomberg, что с начала полномасштабного вторжения украинские морские дроны Magura уничтожили около десяти российских военных кораблей. По его словам, этот боевой опыт уже привлек внимание государств Индо-Тихоокеанского региона.

В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными партнерами по поставкам безэкипажных платформ. Кроме того, рассматривается возможность открытия, по меньшей мере, двух производственных площадок в регионе, что может существенно расширить присутствие украинских оборонных технологий на мировом рынке.

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