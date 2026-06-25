Удар за 1500 кілометрів: українські дрони дісталися нафтового серця Росії

Україна продовжує нарощувати дальність та ефективність своїх ударів по критично важливій інфраструктурі Росії. У ніч на добу підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї, а вже вранці під удар потрапили два великі нафтопереробні підприємства в Уфі, розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Про результати операції повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, такі удари є відповіддю на продовження російської агресії та систематичні атаки по українських містах і громадах.

Особливу увагу привернула атака на підприємства "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-Новойл", які вважаються одними з ключових елементів паливно-енергетичного комплексу Росії. За даними СБУ, українські безпілотники успішно досягли цілей та вразили виробничі потужності заводів.

Після вибухів на обох об’єктах виникли пожежі. У спецслужбі повідомили, що вже є підтвердження щонайменше двох осередків займання. За попередньою інформацією, пошкоджено установки первинної переробки нафти типу АВТ, які фактично є центральною ланкою технологічного процесу на НПЗ.

Вихід з ладу таких установок може суттєво вплинути на виробничі можливості підприємств і створити додаткові труднощі для російського паливного сектору.

Президент Зеленський назвав операцію частиною української стратегії "далекобійних санкцій" та подякував військовим за точність ударів. Він також наголосив, що Росії варто зосередитися на пошуку дипломатичних шляхів завершення війни, а не на спробах виграти час чи нав’язати нові маніпуляції.

У Києві переконані: чим далі українські дрони проникають у тил противника, тим відчутнішою для Кремля стає ціна продовження війни.

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