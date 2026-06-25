Удар за 1500 километров: украинские дроны достались нефтяному сердцу России

Украина продолжает наращивать дальность и эффективность своих ударов по критически важной инфраструктуре России. В ночь на сутки подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае, а уже утром под удар попали два крупных нефтеперерабатывающих предприятия в Уфе, расположенных примерно в 1500 километрах от линии фронта.

Дрон. Фото: из открытых источников

О результатах сделки сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, такие удары являются ответом на продолжение российской агрессии и систематические атаки по украинским городам и общинам.

Особое внимание привлекла атака на предприятия Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-Новойл, которые считаются одними из ключевых элементов топливно-энергетического комплекса России. По данным СБУ, украинские беспилотники успешно добились целей и поразили производственные мощности заводов.

После взрывов на обоих объектах возникли пожары. В спецслужбе сообщили, что уже есть подтверждение по меньшей мере двух очагов возгорания. По предварительной информации, повреждены установки первичной переработки нефти типа АВТ, фактически являющиеся центральным звеном технологического процесса на НПЗ.

Выход из строя таких установок может оказать существенное влияние на производственные возможности предприятий и создать дополнительные трудности для российского топливного сектора.

Президент Зеленский назвал операцию частью украинской стратегии "дальнобойных санкций" и поблагодарил военных за точность ударов. Он также подчеркнул, что России следует сосредоточиться на поиске дипломатических путей завершения войны, а не на попытках выиграть время или навязать новые манипуляции.

В Киеве убеждены: чем дальше украинские дроны проникают в тыл противника, тем более ощутимой для Кремля становится цена продолжения войны.

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