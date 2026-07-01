Чому тисячі військових повертаються із СЗЧ: Федоров зробив важливу заяву

Оголошена в червні реформа військової служби вже почала давати перші результати. Після презентації нових умов служби тисячі українських військових, які раніше самовільно залишили частини (СЗЧ), подали заявки на повернення до лав Збройних сил. Про це в інтерв'ю Politico повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Повернення із СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника оборонного відомства, нині вже зафіксовано тисячі заяв від військовослужбовців, які готові повернутися на службу та укласти нові контракти.

Ще раніше Федоров повідомляв, що кількість дезертирів і тих, хто перебуває у СЗЧ, оцінюється приблизно у 200 тисяч осіб. Саме тому уряд запропонував комплексну реформу, яка передбачає перегляд рівня грошового забезпечення, нові контрактні умови та чіткі строки демобілізації.

Міністр наголосив, що успіх реформи значною мірою залежить від міжнародної підтримки. За його словами, якщо західні партнери оперативніше забезпечуватимуть Україну військовою допомогою, це дозволить державі спрямувати більше власних коштів на фінансування нових зарплат для військовослужбовців.

Федоров підкреслив, що підтримка України є не лише допомогою Києву, а й внеском у безпеку всієї Європи.

"Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще ви знайдете війська, здатні знищувати від 30 до 35 тисяч російських солдатів щомісяця?", – заявив він.

У Міноборони розраховують, що реформа не лише допоможе повернути частину військових із СЗЧ, а й зробить службу більш прогнозованою та привабливою для тих, хто готовий підписати нові контракти.

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