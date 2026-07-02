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Украина делает ставку на технологии будущего: кто вскоре станет в один ряд с военнослужащими

Brave1 запускает грантовую программу, которая должна приблизить появление гуманоидов на поле боя и снизить потери среди военных

2 июля 2026, 16:04
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Кравцев Сергей

Украина готовится начать разработку нового поколения военной техники. В ближайшее время в рамках оборонного кластера Brave1 будет объявлен грантовый конкурс, направленный на создание человекоподобных роботов для нужд Сил обороны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Федоров во время форума Brave1 Advantage.

Украина делает ставку на технологии будущего: кто вскоре станет в один ряд с военнослужащими

Роботы на фронте. Фото: из открытых источников

По его словам, главная цель проекта – максимально снизить риски для украинских военнослужащих при выполнении наиболее опасных задач на передовой. В перспективе такие роботизированные системы смогут использоваться для доставки грузов, эвакуации раненых, логистики, инженерных работ и выполнения отдельных боевых операций там, где присутствие человека связано с высоким риском.

Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк отметил, что Украина движется в русле мировых технологических тенденций. По его словам, над созданием гуманоидных роботов активно работают крупнейшие технологические компании США и Китая, поэтому украинская оборонная отрасль также должна развивать это направление.

Разработка будет проходить поэтапно. На первом этапе инженеры сосредоточатся на создании сравнительно простых роботизированных платформ, которые впоследствии смогут получать новые функции и совершенствоваться благодаря современным технологиям и искусственному интеллекту.

Власти рассчитывают, что конкурс позволит привлечь украинские инженерные команды, стартапы и оборонные компании к разработке решений, способных изменить подход к ведению современной войны. Таким образом Украина продолжает делать ставку на инновации, стремясь компенсировать численное преимущество противника технологическими решениями.

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