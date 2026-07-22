Україна ризикує зазнати фіаско у війні Путіна: на Заході шокували передумовами

Українські військові змогли змінити ситуацію на полі бою та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Водночас однією з найбільших проблем залишається захист від російських балістичних ракет, для якого країні гостро не вистачає систем Patriot і ракет-перехоплювачів. На це звернули увагу аналітики Atlantic Council.

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Експерти зазначають, що саме комплекси Patriot наразі залишаються єдиним засобом, який довів свою ефективність у боротьбі з російською балістикою. Дефіцит ракет до цих систем створює серйозний виклик для української протиповітряної оборони, чим Росія активно користується, дедалі частіше завдаючи ударів балістичними ракетами.

Співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Леслі Шедд наголосила, що навіть у разі отримання Україною ліцензії на виробництво ракет Patriot швидко вирішити проблему не вдасться. За її словами, знадобиться час для будівництва виробничих потужностей і налагодження випуску перехоплювачів. Саме тому вона закликала європейські держави, які мають ракети Patriot із терміном експлуатації, що добігає кінця, зокрема Грецію, оперативно передати або продати їх Україні.

Водночас аналітики підкреслюють, що Україна змогла досягти значних успіхів у виробництві безпілотників. Вітчизняні дрони стали дешевими, ефективними та здатними долати російські системи радіоелектронної боротьби. Крім того, їхні характеристики постійно вдосконалюються відповідно до нових викликів на полі бою.

За оцінками військових, попри те що чисельність російських сил на окремих напрямках приблизно у сім разів перевищує українську, втрати окупаційної армії залишаються значно більшими. За кількістю загиблих і поранених вони приблизно у шість разів перевищують українські.

Леслі Шедд також наголосила, що війна вкотре довела важливість економічного тиску на Росію. Вона вважає санкції необхідним інструментом, однак їхню ефективність послаблюють країни, які допомагають Москві обходити обмеження. Серед таких держав експертка назвала Китай та Індію.

На думку аналітиків, сьогодні Україна найбільше потребує трьох речей: швидкого постачання ракет до Patriot, жорсткішого контролю за виконанням міжнародних санкцій та збереження підтримки американської розвідки. Саме ці фактори можуть суттєво посилити обороноздатність країни та зменшити ефективність російських ракетних атак.

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