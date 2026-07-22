Украина рискует потерпеть фиаско в войне Путина: на Западе шокировали предпосылками

Украинские военные смогли изменить ситуацию в поле боя и перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Одной из самых больших проблем остается защита от российских баллистических ракет, для которой стране остро не хватает систем Patriot и ракет-перехватчиков. На это обратили внимание аналитики Atlantic Council.

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Эксперты отмечают, что именно комплексы Patriot остаются единственным средством, которое доказало свою эффективность в борьбе с российской баллистикой. Дефицит ракет к этим системам создает серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны, чем Россия активно пользуется, все чаще нанося удары баллистическими ракетами.

Сотрудница Евразийского центра Atlantic Council Лесли Шедд подчеркнула, что даже в случае получения Украиной лицензии на производство ракет Patriot быстро устранить проблему не удастся. По ее словам, понадобится время для строительства производственных мощностей и отладки выпуска перехватчиков. Именно поэтому она призвала европейские государства, имеющие ракеты Patriot со подходящим концом эксплуатации, в частности Грецию, оперативно передать или продать их Украине.

В то же время, аналитики подчеркивают, что Украина смогла достичь значительных успехов в производстве беспилотников. Отечественные дроны стали дешевыми, эффективными и способными преодолевать русские системы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, их характеристики постоянно усовершенствуются в соответствии с новыми вызовами на поле боя.

По оценкам военных, несмотря на то, что численность российских сил на отдельных направлениях примерно в семь раз превышает украинскую, потери оккупационной армии остаются значительно больше. По количеству погибших и раненых, они примерно в шесть раз превышают украинские.

Лесли Шедд также подчеркнула, что война еще раз доказала важность экономического давления на Россию. Она считает санкции необходимым инструментом, однако их эффективность ослабляют страны, помогающие Москве обходить ограничения. Среди таких государств эксперт назвала Китай и Индию.

По мнению аналитиков, сегодня Украина больше нуждается в трех вещах: быстрой поставке ракет в Patriot, более жестком контроле за выполнением международных санкций и сохранении поддержки американской разведки. Именно эти факторы могут существенно усилить обороноспособность страны и снизить эффективность российских ракетных атак.

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