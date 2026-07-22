Драпатий швидко стане незручним для українців: експерт шокував новим викликом у війні

Президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Збройних сил України. Новим головнокомандувачем став генерал Михайло Драпатий. На думку політолога Євгена Магди, це рішення може стати одним із найважливіших кадрових кроків під час повномасштабної війни.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Драпатий є бойовим генералом, який ще з 2014 року пройшов ключові етапи війни. Магда нагадав, що військовий брав участь в обороні Маріуполя, виводив своїх підлеглих із небезпечних ситуацій та зростав разом із українською армією.

"Це генерал, який фактично став одним із тієї когорти українських генералів, що виросли саме під час війни з Росією", – зазначив Магда.

Водночас політолог застеріг від надмірних очікувань від нового головнокомандувача. На його переконання, частина суспільства може сприймати кадрові зміни як швидке вирішення накопичених проблем, однак така логіка є хибною.

"Драпатий, як новий керівник Збройних сил України, буде змушений ухвалювати непопулярні рішення. Інакше він просто не утримається на цій посаді", – наголосив експерт.

Магда також звернув увагу на ситуацію на фронті. За його словами, війна триває вже понад 1600 днів, Росія продовжує тиск, водночас Україна не лише завдає ударів по військових об'єктах РФ, а й готується до застосування нового озброєння. На цьому тлі Кремль, на думку політолога, прагнутиме продемонструвати хоча б якийсь військовий результат, зокрема на Донеччині.

Окремо Магда закликав українців тверезо оцінювати роль нового головкома. Він підкреслив, що Драпатого не варто сприймати як "месію" чи рятівника.

"Генерал, який очолює Збройні сили, не може бути хорошим для всіх. Це серйозний тест для українського суспільства", – заявив він.

Політолог підсумував, що успіх нового головнокомандувача залежатиме не лише від його професійних рішень, а й від готовності суспільства підтримувати Збройні сили навіть тоді, коли військовому керівництву доведеться ухвалювати складні та непопулярні кроки.

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