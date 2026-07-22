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Драпатый быстро станет неудобным для украинцев: эксперт шокировал новый вызов в войне

Политолог Евгений Магда считает, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый будет вынужден принимать непопулярные решения, а обществу не стоит ждать от него мгновенных изменений или роли "спасителя"

22 июля 2026, 12:45
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины. Новым главнокомандующим стал генерал Михаил Драпатый. По мнению политолога Евгения Магды, это решение может стать одним из важнейших кадровых шагов в ходе полномасштабной войны.

Драпатый быстро станет неудобным для украинцев: эксперт шокировал новый вызов в войне

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Драпатый является боевым генералом, еще с 2014 года прошедшим ключевые этапы войны. Магда напомнил, что военный участвовал в обороне Мариуполя, выводил своих подчиненных из опасных ситуаций и рос вместе с украинской армией.

"Это генерал, фактически ставший одним из той когорты украинских генералов, выросших именно во время войны с Россией", — отметил Магда.

В то же время, политолог предостерег от чрезмерных ожиданий от нового главнокомандующего. По его убеждению, часть общества может воспринимать кадровые изменения как быстрое решение накопившихся проблем, однако такая логика ошибочна.

"Дерожий, как новый руководитель Вооруженных сил Украины, будет вынужден принимать непопулярные решения. Иначе он просто не удержится на этом посту", — подчеркнул эксперт.

Магда также обратил внимание на ситуацию на фронте. По его словам, война продолжается уже более 1600 дней, Россия продолжает давление, в то же время Украина не только наносит удары по военным объектам РФ, но и готовится к применению нового вооружения. На этом фоне Кремль, по мнению политолога, будет стремиться продемонстрировать хоть какой-то военный результат, в частности, в Донецкой области.

Отдельно Магда призвал украинцев трезво оценивать роль нового главкома. Он подчеркнул, что Драпатого не следует воспринимать как "мессию" или спасителя.

"Генерал, возглавляющий Вооруженные силы, не может быть хорошим для всех. Это серьезный тест для украинского общества", – заявил он.

Политолог подытожил, что успех нового главнокомандующего будет зависеть не только от его профессиональных решений, но и готовности общества поддерживать Вооруженные силы даже тогда, когда военному руководству придется принимать сложные и непопулярные шаги.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Николай Давыдюк раскритиковал тайные переговоры по Украине между РФ и ФРГ.



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