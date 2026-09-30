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“Україна програла війну - далі тільки руйнування країни”: що насправді відбувається

У Центрі стратегічних комунікацій спростували слова колишнього генерала НАТО щодо війни в Україні

30 вересня 2026, 20:11
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Кречмаровская Наталия

Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України і при цьому успіхи не надто вражаючі. Тож ворог намагається діяти психологічно. 

“Україна програла війну - далі тільки руйнування країни”: що насправді відбувається

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що заява колишнього генерала НАТО Харальда Куята, що “Україна програла війну, це вже всім очевидно, а її продовження лише призведе до подальшого руйнування країни та економічних проблем у Європі”, неправдива.

“Насправді: станом на вересень 2026 року бойові дії тривають, а ситуація на фронті залишається динамічною. За оцінкою ISW, російський весняно-літній наступ не призвів до швидкого обвалу української оборони: російські територіальні здобутки залишаються повільними й обмеженими. Водночас українські сили у 2026 році проводять контратаки та відновили окремі позиції на фронті”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 28 вересня українські військові заявили про повернення контролю над низкою населених пунктів на півночі Донеччини в межах операції “Вівальді”. Третій армійський корпус звільнив уже 176 кв. км.

“Тож твердження про нібито “очевидну поразку України” не є фактом. Це політична та військова оцінка Куята, яку російське медіа подає як беззаперечну реальність. Важливо також враховувати, хто саме просуває цю тезу і як її використовує російська пропаганда”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики зауважили, що після завершення служби Куят регулярно робить публічні заяви щодо війни РФ проти України, які використовують прокремлівські медіа для просування тез про нібито “провал західної стратегії”, безперспективність підтримки України та необхідність домовлятися з Росією.

Його статус колишнього високопосадовця НАТО при цьому, підсумували в Центрі, використовується як аргумент авторитету.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фейк нібито в Європі паніка через програш України у війні.



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Джерело: https://t.me/spravdi/58639
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