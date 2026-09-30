“Україна програла війну - далі тільки руйнування країни”: що насправді відбувається

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Кречмаровская Наталия
Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України і при цьому успіхи не надто вражаючі. Тож ворог намагається діяти психологічно.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що заява колишнього генерала НАТО Харальда Куята, що “Україна програла війну, це вже всім очевидно, а її продовження лише призведе до подальшого руйнування країни та економічних проблем у Європі”, неправдива.
Зазначається, що 28 вересня українські військові заявили про повернення контролю над низкою населених пунктів на півночі Донеччини в межах операції “Вівальді”. Третій армійський корпус звільнив уже 176 кв. км.
Аналітики зауважили, що після завершення служби Куят регулярно робить публічні заяви щодо війни РФ проти України, які використовують прокремлівські медіа для просування тез про нібито “провал західної стратегії”, безперспективність підтримки України та необхідність домовлятися з Росією.
Його статус колишнього високопосадовця НАТО при цьому, підсумували в Центрі, використовується як аргумент авторитету.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фейк нібито в Європі паніка через програш України у війні.