"Украина проиграла войну - дальше только разрушение страны": что на самом деле происходит

Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины и при этом успехи не слишком впечатляющи. Так что враг пытается действовать психологически.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что заявление бывшего генерала НАТО Харальда Куята, что "Украина проиграла войну, это уже всем очевидно, а ее продолжение лишь приведет к дальнейшему разрушению страны и экономическим проблемам в Европе", ложно.

"На самом деле: по состоянию на сентябрь 2026 года боевые действия продолжаются, а ситуация на фронте остается динамичной. По оценке ISW, российское весенне-летнее наступление не привело к быстрому обвалу украинской обороны: российские территориальные достижения остаются медленными и ограниченными. В то же время, украинские силы в 2026 году проводят контратаки и восстановили отдельные позиции на фронте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 сентября украинские военные заявили о возвращении контроля над рядом населенных пунктов на севере Донбасса в рамках операции "Вивальди". Третий армейский корпус уволил уже 176 кв. км.

"Поэтому утверждение о якобы "очевидном поражении Украины" не является фактом. Это политическая и военная оценка Куята, которую российское медиа представляет как безоговорочную реальность. Важно также учитывать, кто именно продвигает этот тезис и как его использует российская пропаганда", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что после завершения службы Куят регулярно делает публичные заявления о войне РФ против Украины, которые используют прокремлевские медиа для продвижения тезисов о якобы "провале западной стратегии", бесперспективности поддержки Украины и необходимости договариваться с Россией.

Его статус бывшего высокопоставленного чиновника НАТО при этом, подытожили в Центре, используется как аргумент авторитета.

Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке якобы в Европе паника из-за проигрыша Украины в войне.

