"Украина проиграла войну - дальше только разрушение страны": что на самом деле происходит

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Кречмаровская Наталия
Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины и при этом успехи не слишком впечатляющи. Так что враг пытается действовать психологически.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что заявление бывшего генерала НАТО Харальда Куята, что "Украина проиграла войну, это уже всем очевидно, а ее продолжение лишь приведет к дальнейшему разрушению страны и экономическим проблемам в Европе", ложно.
Отмечается, что 28 сентября украинские военные заявили о возвращении контроля над рядом населенных пунктов на севере Донбасса в рамках операции "Вивальди". Третий армейский корпус уволил уже 176 кв. км.
Аналитики отметили, что после завершения службы Куят регулярно делает публичные заявления о войне РФ против Украины, которые используют прокремлевские медиа для продвижения тезисов о якобы "провале западной стратегии", бесперспективности поддержки Украины и необходимости договариваться с Россией.
Его статус бывшего высокопоставленного чиновника НАТО при этом, подытожили в Центре, используется как аргумент авторитета.
Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке якобы в Европе паника из-за проигрыша Украины в войне.