“У Європі почалася паніка через програш України у війні”: що відбувається

Російське медіа видало оцінку норвезького професора за позицію всієї Європи та заявило про нібито паніку через ситуацію в Україні. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, нібито “У Європі почалася паніка, бо там лише зараз зрозуміли, що Україна програє, а росія знищує її критичну інфраструктуру”, є неправдивою.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Повідомляється, що російське видання поширило заяву норвезького професора Гленна Дісена про нібито паніку в Європі через ситуацію в Україні. У ЦСК наголосили, що в наведеному матеріалі йдеться саме про особисту оцінку професора, а не про офіційну позицію Європейського Союзу.

Дісен є професором Університету Південно-Східної Норвегії та досліджує російську політичну економіку і зовнішню політику. Він також є редактором московського журналу Russia in Global Affairs.

За версією РИА Новости, Дісен заявив, що в Європі нібито зрозуміли: Україна програє, а Росія знищує її критичну інфраструктуру. Однак даних, які підтверджували б саме “паніку” в ЄС або заявлене “знищення” української промисловості, у матеріалі не наведено.

Аналітики зауважили, що так само теза про нездатність Європи надалі підтримувати Україну не відповідає згаданим у матеріалі рішенням ЄС. На 2026-2027 роки передбачений пакет підтримки України на 90 млрд євро, з яких 60 млрд мають спрямувати на оборонні потреби.

Також 18 вересня Єврокомісія перерахувала Україні 3,3 млрд євро на оборонні закупівлі. 24 вересня Рада ЄС погодила ще майже 3 млрд євро в межах Ukraine Facility.

“Отже, РИА Новости використовує думку окремого коментатора, щоб видати вигідну кремлю оцінку за позицію всієї Європи та створити враження неминучої поразки України”, — підсумували в ЦСК.

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