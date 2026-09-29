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"В Европе началась паника из-за проигрыша Украины в войне": что происходит

В Центре стратегических коммуникаций опровергли вражеский фейк о настроениях в Европе

29 сентября 2026, 20:33
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Кречмаровская Наталия

Российское медиа выдало оценку норвежского профессора за позицию всей Европы и заявило о якобы панике из-за ситуации в Украине. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, якобы "В Европе началась паника, потому что там только сейчас поняли, что Украина проиграет, а россия уничтожает ее критическую инфраструктуру", неправдива.

"В Европе началась паника из-за проигрыша Украины в войне": что происходит

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что российское издание распространило заявление норвежского профессора Гленна Дисена о якобы панике в Европе из-за ситуации в Украине. В ЦСК отметили, что в данном материале речь идет именно о личной оценке профессора, а не об официальной позиции Европейского Союза.

Диссен является профессором Университета Юго-Восточной Норвегии и исследует российскую политическую экономику и внешнюю политику. Он также редактор московского журнала Russia in Global Affairs.

По версии РИА Новости, Дисен заявил, что в Европе якобы поняли: Украина проигрывает, а Россия уничтожает ее критическую инфраструктуру. Однако данные, подтверждающие именно "панику" в ЕС или заявленное "уничтожение" украинской промышленности, в материале не приведены.

Аналитики отметили, что так же тезис о неспособности Европы в дальнейшем поддерживать Украину не отвечает упомянутым в материале решениям ЕС. На 2026-2027 годы предусмотрен пакет поддержки Украины на 90 млрд евро, из которых 60 млрд должны быть направлены на оборонные нужды.

Также 18 сентября Еврокомиссия перечислила Украине 3,3 млрд. евро на оборонные закупки. 24 сентября Совет ЕС согласовал еще почти 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Итак, РИА Новости использует мнение отдельного комментатора, чтобы выдать выгодную кремлю оценку за позицию всей Европы и создать впечатление неизбежного поражения Украины", — подытожили в ЦСК.

Напомним: портал "Комментарии" писал о российском фейке по мобилизации женщин в Украине.




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Источник: https://t.me/spravdi/58630
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