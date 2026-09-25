“ТЦК надсилає повістки жінкам у Києві та Харкові”: що відбувається насправді

Російська пропаганда поширює чергові фейки про мобілізацію в України, при цьому мовчить, що Росії також загрожує мобілізація.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі Telegram-канали запустили черговий фейк у рамках дезінформаційної кампанії про "мобілізацію жінок в Україні".

Зазначається, що російські пропагандисти поширюють фото нібито повісток від ТЦК для жінок із Києва та Харкова, а також скриншоти листування про отриману повістку від ТЦК. У дописах також стверджується про нібито “масові виклики жінок у ТЦК для уточнення даних”.

“Насправді ці фотографії є підробками. Першоджерелом фейків стала мережа російських Telegram-каналів, яка систематично генерує дезінформацію про Україну. Жінки в Україні дійсно можуть отримувати виклики в ТЦК для уточнення даних, якщо вони вже перебувають на військовому обліку (зокрема, за медичними чи фармацевтичними спеціальностями). Однак це поодинокі процедурні випадки, а не "масове явище", як намагається подати роспропаганда”, — повідомили у ЦПД.

Аналітики Центру наголосили, що це чергова хвиля тривалої дезінформаційної кампанії Росії про нібито “підготовку примусової мобілізації жінок в Україні”. Мета ворога, як зазначають у ЦПД, посіяти тривогу в суспільстві та створити хибне уявлення про критичний брак людського ресурсу в Силах оборони.

“Наголошуємо, що жінки в Україні доєднуються до лав Збройних Сил виключно на добровільній основі. Жодних законодавчих ініціатив чи внутрішніх рішень щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок в Україні не існує, і це питання не стоїть на порядку денному”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, з чого, на думку нардепів, повинна розпочинатися мобілізація жінок.



