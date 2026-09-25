“ТЦК надсилає повістки жінкам у Києві та Харкові”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює чергові фейки про мобілізацію в України, при цьому мовчить, що Росії також загрожує мобілізація.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі Telegram-канали запустили черговий фейк у рамках дезінформаційної кампанії про "мобілізацію жінок в Україні".
Зазначається, що російські пропагандисти поширюють фото нібито повісток від ТЦК для жінок із Києва та Харкова, а також скриншоти листування про отриману повістку від ТЦК. У дописах також стверджується про нібито “масові виклики жінок у ТЦК для уточнення даних”.
Аналітики Центру наголосили, що це чергова хвиля тривалої дезінформаційної кампанії Росії про нібито “підготовку примусової мобілізації жінок в Україні”. Мета ворога, як зазначають у ЦПД, посіяти тривогу в суспільстві та створити хибне уявлення про критичний брак людського ресурсу в Силах оборони.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, з чого, на думку нардепів, повинна розпочинатися мобілізація жінок.