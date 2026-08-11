Україна пробила ППО біля розкішної резиденції Путіна: деталі

Російська система протиповітряної оборони в районі розкішної резиденції Володимира Путіна під Геленджиком могла зазнати серйозних втрат після серії українських далеких ударів. Про це пише Daily Mail з посиланням на дані про атаки та оцінку військових аналітиків.

Резиденція Путіна у Геленджику в Краснодарському краї. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, 7 серпня неподалік резиденції було знищено комплекс радіоелектронної боротьби "Хвиля-Купол-Гарант", а через два дні удар припав по розташованому поряд комплексу С-400. РЕБ використовується, зокрема, для створення перешкод супутникового зв'язку Starlink, який застосовують українські військові.

Після знищення системи радіоелектронної боротьби оборона району могла стати більш уразливою. За даними Daily Mail, С-400 знаходиться приблизно за 12 миль від резиденції Путіна. У ніч на 9 серпня цей комплекс був задіяний для запуску шести ракет територією України.

Військовий аналітик Ян Матвєєв, аналізуючи супутникові знімки, заявив, що було знищено щонайменше одну пускову установку С-400. Він вважає, що українські сили послідовно вивчають та вражають елементи російської ППО на півдні Росії та в окупованому Криму.

Окрему увагу привернула заява командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді із позивним "Мадяр" про те, що резиденція нібито "горіла та іскрилася" протягом кількох годин. Незалежне підтвердження всіх деталей атаки у вихідних даних немає.

Резиденція під Геленджиком здобула широку популярність після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, опублікованого у 2021 році. У ньому стверджувалося, що величезний комплекс вартістю близько мільярда фунтів стерлінгів був побудований для Путіна і оточений безпрецедентними безпековими заходами.

Площа комплексу оцінюється приблизно 17 700 квадратних метрів. У розслідуванні також розповідалося про підземні споруди, бункер, вертолітний майданчик, церкву, ресторани, виноградник та інші об'єкти.

Раніше повідомлялося, що довкола резиденції розміщувалися десятки коштів ППО, включаючи комплекси "Панцир". Тепер серія ударів може свідчити про спробу українських сил методично послабити цей захисний контур.

При цьому твердження про те, що резиденція Путіна повністю залишилася без захисту, поки що слід вважати оцінкою, а не підтвердженим фактом.

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