Цифры удивили: сколько украинских дронов и ракет прорываются сквозь российскую ПВО

Украина в последние месяцы существенно усилила кампанию дальних ударов по российской территории и оккупированным районам. Киев стремится наносить ущерб нефтяной и оборонной промышленности РФ, а также ослаблять ее противовоздушную оборону. Однако аналитики предупреждают: эффективность такой стратегии пока ограничена.

Дрон. Фото: из открытых источников

Associated Press отмечает, что большинство украинских ударов по-прежнему приходится на расстояние менее 200 километров. Вместе с тем дальние атаки в 2026 году заметно участились. По данным ACLED, в июле их было примерно втрое больше, чем в январе.

Украинские удары сосредоточены на нескольких направлениях. Среди приоритетных целей – нефтеперерабатывающие предприятия и другая топливная инфраструктура, поскольку их поражение способно сократить доходы России и создать проблемы с обеспечением внутреннего рынка.

Вторая категория – предприятия оборонного комплекса. Их уничтожение должно снизить способность РФ производить вооружения и компенсировать потери на фронте.

Также Украина наносила удары по объектам Wildberries, утверждая, что компания помогает российским военным. Москва эти обвинения отвергает. Еще одним направлением остаются радары и комплексы ПВО, особенно в Крыму: их подавление может открыть коридоры для последующих атак.

При этом далеко не каждый удар приводит к значительным разрушениям. AP отмечает, что спутниковые снимки в ряде случаев не подтвердили серьезный ущерб заявленным целям.

Старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг считает, что стратегия Киева направлена на разрушение представления о возможности России вести войну практически без последствий для собственного населения. Но, по его оценке, остается вопрос, сможет ли Украина достичь необходимого уровня воздействия.

Главная проблема – эффективность российской ПВО. По оценкам аналитиков, российскую оборону преодолевают лишь около 5-9% выпущенных Украиной ракет. Для прорыва приходится использовать большие группы беспилотников, что делает операции дорогими и сложными.

При этом Украина наращивает производство собственного оружия, но пока не способна выпускать столько ракет, сколько необходимо. Параллельно российские атаки усиливаются, а дефицит американских ракет Patriot осложняет защиту украинских городов.

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