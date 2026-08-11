Цифри здивували: скільки українських дронів та ракет прориваються крізь російську ППО

Україна останніми місяцями суттєво посилила кампанію далеких ударів по російській території та окупованих районах. Київ прагне завдавати збитків нафтовій та оборонній промисловості РФ, а також послаблювати її протиповітряну оборону. Проте аналітики попереджають: ефективність такої стратегії поки що обмежена.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Associated Press зазначає, що більшість українських ударів, як і раніше, припадає на відстань менше 200 кілометрів. Водночас дальні атаки у 2026 році помітно почастішали. За даними ACLED, у липні їх було приблизно втричі більше, ніж у січні.

Українські удари зосереджені на кількох напрямках. Серед пріоритетних цілей – нафтопереробні підприємства та інша паливна інфраструктура, оскільки їх поразка здатна скоротити доходи Росії та створити проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку.

Друга категорія – підприємства оборонного комплексу. Їхнє знищення має знизити здатність РФ виробляти озброєння та компенсувати втрати на фронті.

Також Україна завдавала ударів об'єктам Wildberries, стверджуючи, що компанія допомагає російським військовим. Москва ці звинувачення відкидає. Ще одним напрямком залишаються радари та комплекси ППО, особливо в Криму: їхнє придушення може відкрити коридори для наступних атак.

При цьому далеко не кожен удар призводить до значних руйнувань. AP зазначає, що супутникові знімки в ряді випадків не підтвердили серйозних збитків заявленим цілям.

Старший науковий співробітник RUSI Джек Вотлінг вважає, що стратегія Києва спрямована на руйнування уявлення про можливість Росії вести війну практично без наслідків для власного населення. Але, за його оцінкою, залишається питання, чи Україна зможе досягти необхідного рівня впливу.

Головна проблема – ефективність російської ППО. За оцінками аналітиків, російську оборону долають лише близько 5-9% випущених Україною ракет. Для прориву доводиться використовувати великі групи безпілотників, що робить операції дорогими та складними.

При цьому Україна нарощує виробництво власної зброї, але поки що не здатна випускати стільки ракет, скільки потрібно. Паралельно російські атаки посилюються, а дефіцит американських ракет Patriot ускладнює захист українських міст.

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