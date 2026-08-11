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Украина пробила ПВО возле роскошной резиденции Путина: детали

После уничтожения комплекса РЭБ рядом с Геленджиком был поражен объект С-400

11 августа 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Российская система противовоздушной обороны в районе роскошной резиденции Владимира Путина под Геленджиком могла понести серьезные потери после серии украинских дальних ударов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные об атаках и оценки военных аналитиков.

Украина пробила ПВО возле роскошной резиденции Путина: детали

Резиденция Путина в Геленджике в Краснодарском крае. Фото: из открытых источников

По данным издания, 7 августа неподалеку от резиденции был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", а спустя два дня удар пришелся по расположенному рядом комплексу С-400. РЭБ используется, в частности, для создания помех спутниковой связи Starlink, которую применяют украинские военные.

После уничтожения системы радиоэлектронной борьбы оборона района могла стать более уязвимой. По данным Daily Mail, С-400 находится примерно в 12 милях от резиденции Путина. В ночь на 9 августа этот комплекс был задействован для запуска шести ракет по территории Украины.

Военный аналитик Ян Матвеев, анализируя спутниковые снимки, заявил, что была уничтожена как минимум одна пусковая установка С-400. Он считает, что украинские силы последовательно изучают и поражают элементы российской ПВО на юге России и в оккупированном Крыму.

Отдельное внимание привлекло заявление командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным "Мадяр" о том, что резиденция якобы "горела и искрилась" в течение нескольких часов. Независимого подтверждения всех деталей атаки в исходных данных нет.

Резиденция под Геленджиком получила широкую известность после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованного в 2021 году. В нем утверждалось, что огромный комплекс стоимостью около миллиарда фунтов стерлингов был построен для Путина и окружен беспрецедентными мерами безопасности.

Площадь комплекса оценивается примерно в 17 700 квадратных метров. В расследовании также рассказывалось о подземных сооружениях, бункере, вертолетной площадке, церкви, ресторанах, винограднике и других объектах.

Ранее сообщалось, что вокруг резиденции размещались десятки средств ПВО, включая комплексы "Панцирь". Теперь же серия ударов может свидетельствовать о попытке украинских сил методично ослабить этот защитный контур.

При этом утверждение о том, что резиденция Путина полностью осталась без защиты, пока следует считать оценкой, а не подтвержденным фактом.

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Источник: https://www.dailymail.com/news/article-16043657/Ukraine-moves-closer-destroying-Putins-1billion-palace-drone-strike-obliterates-air-defences-leaving-unprotected.html?nsmchannel=rss&nscampaign=1490&ito=1490
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