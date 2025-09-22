Україна прирікає себе на нову небезпеку: що не так із гучним рішенням Зеленського про зброю

Україна надала дозвіл на експорт власної зброї за кордон. Це важливе рішення, яке в перспективі також підтримає наші Сили оборони, розповів військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він зазначив, що це питання обговорювалося протягом кількох років, і зараз нарешті вдалося знайти відповідне рішення.

Фото: з відкритих джерел

За словами Романенка, експерти оцінюють, що виробники дронів наразі випускають продукцію на суму близько 1,5 мільярда доларів, а за достатнього фінансування цей обсяг можна збільшити до 4 мільярдів.

"Якщо не вдаватися до експорту, додаткові можливості з виробництва залишаться неактивними. Водночас, якщо дозволити підприємствам працювати як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього, це призведе до зростання виробництва, що вигідно для України, – пояснив Романенко.

Війна в Україні суттєво вплинула на роль різних видів зброї, тому США та європейські країни зацікавлені у закупівлі перевірених на полі бою озброєнь. Важливо, що при цьому потрібно дотримуватися раціонального підходу і контролювати, що саме продається, наголосив експерт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочне експорт окремих видів озброєння, що допоможе компенсувати дефіцит фінансування виробництва. Деякі типи зброї країна може виробляти у більших обсягах, ніж вдається наразі профінансувати, а також є надлишок певних видів озброєнь. На початку літа 2025 року Зеленський анонсував відкриття виробничих ліній для зброї у європейських країнах, зокрема для дронів, ракет і, можливо, артилерії.

Як вже писали "Коментарі", майбутнє російсько-української війни може стати зрозумілішим до кінця осені. Саме в цей період очікується прояснення ролі ключових міжнародних гравців — зокрема США та Китаю — у процесі врегулювання, а також можливої моделі завершення війни: йтиметься це про припинення вогню чи інші формати домовленостей.