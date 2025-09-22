logo_ukra

Долю України вже остаточно вирішили: розкрито шокуючий фінал війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Долю України вже остаточно вирішили: розкрито шокуючий фінал війни

Перспективи завершення війни стануть зрозумілішими, коли проясниться позиція США, Китаю та механізм мирного врегулювання.

22 вересня 2025, 08:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Майбутнє російсько-української війни може стати зрозумілішим до кінця осені. Саме в цей період очікується прояснення ролі ключових міжнародних гравців — зокрема США та Китаю — у процесі врегулювання, а також можливої моделі завершення війни: йтиметься це про припинення вогню чи інші формати домовленостей, заявив Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Долю України вже остаточно вирішили: розкрито шокуючий фінал війни

За словами Леонова, ініціатива Володимира Путіна щодо так званої "мирної угоди" у її нинішньому вигляді є абсолютно неприйнятною для України, причому як з політичного, так і з юридичного погляду.

"Як казала Голда Меїр: 'Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими'. Тобто зійтись посередині тут неможливо", — пояснив він. 

На думку експерта, реалістичним варіантом може бути тільки повне і безумовне припинення вогню з верифікацією, можливо — за участі міжнародного миротворчого контингенту. Така модель вже використовувалась у Кореї, де після перемир’я зберігається баланс, хоч і без формального миру. 

Леонов наголосив, що виконати російські ультиматуми неможливо, тож необхідно дочекатися сигналів щодо готовності Кремля до реальних компромісів. Важливим у цьому контексті буде й те, як відреагують США та Китай.

Додаткову складність у процес вносить початок виборчої кампанії в США, яка може суттєво вплинути як на риторику Дональда Трампа, так і на загальну стратегію Вашингтона щодо війни.

"Думаю, протягом найближчих двох-трьох місяців стане зрозумілим майбутній формат рішень: що буде далі, чи відбудеться припинення вогню, і хто братиме участь у переговорах", — зазначив Леонов. 

Він додав, що Китай уже зараз висуває вимоги до переговорного процесу: на його думку, в ньому мають брати участь не лише США і Україна, а й представники ЄС та так званої "коаліції рішучих". За даними Сполучених Штатів, Пекін наполягає на присутності європейської сторони. Крім того, Китай намагається інституалізувати свою роль у питанні гарантій безпеки для України, однак без залучення Європейського Союзу, як підкреслює Леонов, досягти стійкого й тривалого миру неможливо.

"Коментарі" вже писали, що окупаційні адміністрації зіткнулись із неприємною правдою — у Москві їм чітко окреслили фінансову перспективу на найближчі роки. Представники російської влади відверто повідомили про проблеми в економіці та майбутні обмеження в бюджетному фінансуванні. 



Джерело: https://glavred.net/world/vse-reshitsya-bystree-chem-kazhetsya-raskryty-scenarii-okonchaniya-voyny-10700045.html
