Долю України вже остаточно вирішили: розкрито шокуючий фінал війни

Майбутнє російсько-української війни може стати зрозумілішим до кінця осені. Саме в цей період очікується прояснення ролі ключових міжнародних гравців — зокрема США та Китаю — у процесі врегулювання, а також можливої моделі завершення війни: йтиметься це про припинення вогню чи інші формати домовленостей, заявив Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

За словами Леонова, ініціатива Володимира Путіна щодо так званої "мирної угоди" у її нинішньому вигляді є абсолютно неприйнятною для України, причому як з політичного, так і з юридичного погляду.

"Як казала Голда Меїр: 'Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими'. Тобто зійтись посередині тут неможливо", — пояснив він.

На думку експерта, реалістичним варіантом може бути тільки повне і безумовне припинення вогню з верифікацією, можливо — за участі міжнародного миротворчого контингенту. Така модель вже використовувалась у Кореї, де після перемир’я зберігається баланс, хоч і без формального миру.

Леонов наголосив, що виконати російські ультиматуми неможливо, тож необхідно дочекатися сигналів щодо готовності Кремля до реальних компромісів. Важливим у цьому контексті буде й те, як відреагують США та Китай.

Додаткову складність у процес вносить початок виборчої кампанії в США, яка може суттєво вплинути як на риторику Дональда Трампа, так і на загальну стратегію Вашингтона щодо війни.

"Думаю, протягом найближчих двох-трьох місяців стане зрозумілим майбутній формат рішень: що буде далі, чи відбудеться припинення вогню, і хто братиме участь у переговорах", — зазначив Леонов.

Він додав, що Китай уже зараз висуває вимоги до переговорного процесу: на його думку, в ньому мають брати участь не лише США і Україна, а й представники ЄС та так званої "коаліції рішучих". За даними Сполучених Штатів, Пекін наполягає на присутності європейської сторони. Крім того, Китай намагається інституалізувати свою роль у питанні гарантій безпеки для України, однак без залучення Європейського Союзу, як підкреслює Леонов, досягти стійкого й тривалого миру неможливо.

