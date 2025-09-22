logo

Судьбу Украины уже окончательно решили: раскрыт шокирующий финал войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Судьбу Украины уже окончательно решили: раскрыт шокирующий финал войны

Перспективы завершения войны станут яснее, когда прояснится позиция США, Китая и механизм мирного урегулирования.

22 сентября 2025, 08:05
Автор:
Клименко Елена

Будущее русско-украинской войны может стать понятнее к концу осени. Именно в этот период ожидается прояснение роли ключевых международных игроков — в частности США и Китая — в процессе урегулирования, а также возможной модели завершения войны: речь пойдет о прекращении огня или других форматах договоренностей, заявил Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Судьбу Украины уже окончательно решили: раскрыт шокирующий финал войны

По словам Леонова, инициатива Владимира Путина относительно так называемого "мирного соглашения" в его нынешнем виде абсолютно неприемлема для Украины, причем как с политической, так и с юридической точки зрения.

"Как говорила Голда Меир: 'Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми'. То есть сойтись посредине здесь невозможно", — пояснил он.

По мнению эксперта, реалистичным вариантом может быть только полное и безусловное прекращение огня с верификацией, возможно при участии международного миротворческого контингента. Такая модель уже использовалась в Корее, где после перемирия сохраняется баланс хотя и без формального мира.

Леонов подчеркнул, что выполнить российские ультиматумы невозможно, поэтому необходимо дождаться сигналов готовности Кремля к реальным компромиссам. Важным в этом контексте будет то, как отреагируют США и Китай.

Дополнительную сложность в процесс вносит начало избирательной кампании в США, которая может оказать существенное влияние как на риторику Дональда Трампа, так и на общую стратегию Вашингтона относительно войны.

"Думаю, в ближайшие два-три месяца станет понятным будущий формат решений: что будет дальше, произойдет ли прекращение огня, и кто будет участвовать в переговорах", — отметил Леонов.

Он добавил, что Китай уже сейчас выдвигает требования к переговорному процессу: по его мнению, в нем должны участвовать не только США и Украина, но и представители ЕС и так называемой "коалиции решительных". По данным Соединенных Штатов, Пекин настаивает на присутствии европейской стороны. Кроме того, Китай пытается институализировать свою роль в вопросе гарантий безопасности для Украины, однако без привлечения Европейского Союза, как подчеркивает Леонов, достичь устойчивого и продолжительного мира невозможно.

"Комментарии" уже писали , что оккупационные администрации столкнулись с неприятной правдой — в Москве им четко обозначили финансовую перспективу на ближайшие годы. Представители российских властей откровенно сообщили о проблемах в экономике и будущих ограничениях в бюджетном финансировании.



Источник: https://glavred.net/world/vse-reshitsya-bystree-chem-kazhetsya-raskryty-scenarii-okonchaniya-voyny-10700045.html
