Украина обрекает себя на новую опасность: что не так с громким решением Зеленского об оружии

Украина предоставила разрешение на экспорт собственного оружия за границу. Это важное решение, которое в перспективе также поддержит наши силы обороны, рассказал военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он отметил, что этот вопрос обсуждался несколько лет, и сейчас наконец удалось найти соответствующее решение.

Фото: из открытых источников

По словам Романенко, эксперты оценивают, что производители дронов сейчас выпускают продукцию на сумму около 1,5 миллиарда долларов, а при достаточном финансировании этот объем можно увеличить до 4 миллиардов.

"Если не прибегать к экспорту, дополнительные возможности по производству останутся неактивными. В то же время, если разрешить предприятиям работать как для внутреннего рынка, так и для внешнего, это приведет к росту производства, что выгодно Украине", — пояснил Романенко.

Война в Украине оказала существенное влияние на роль различных видов оружия, поэтому США и европейские страны заинтересованы в закупке проверенных на поле боя вооружений. Важно, что при этом нужно придерживаться рационального подхода и контролировать, что именно продается, подчеркнул эксперт.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приступит к экспорту отдельных видов вооружения, что поможет компенсировать дефицит финансирования производства. Некоторые типы оружия страна может производить в больших объемах, чем удается профинансировать, а также избыток определенных видов вооружений. В начале лета 2025 года Зеленский анонсировал открытие производственных линий для оружия в европейских странах, в частности для дронов, ракет и, возможно, артиллерии.

