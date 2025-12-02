Україна приречена на тотальну поразку на фронті: озвучено важливий нюанс

Загроза поразки України на фронті може стати реальною лише у довгостроковій перспективі, якщо не зміниться обсяг західної допомоги та підхід до мобілізації. Водночас жодних передумов для швидкої поразки Росії на полі бою наразі немає. Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

Фото: з відкритих джерел

Він прокоментував заяву міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла про "навислу загрозу поразки" України. Шарп наголосив, що різні оцінки часто залежать від рівня поінформованості: хтось спирається на відкриті джерела, а хтось має більш детальну інформацію про можливості обох країн.

"Можливо, мова йшла про емоційне висловлювання, щоб переконати співрозмовників", — зазначив оглядач.

Він додав, що немає точних даних, на що саме спирався Дрісколл, але останні тенденції останніх двох років демонструють повільний російський наступ і поступове виснаження ресурсів обох сторін.

"Якщо українські ресурси виснажуються швидше за російські, тоді негативна тенденція може продовжитися, а у песимістичному сценарії ситуація значно погіршиться", — пояснив Шарп.

При цьому Росія має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну щонайменше протягом наступних десяти місяців.

На думку оглядача, покращити ситуацію можуть два фактори: стабільна західна допомога та внутрішні заходи України, зокрема мобілізація та комплектування армії. Велика частина підтримки від США також залежить від позиції президента Дональда Трампа.

Щодо ймовірності поразки, Шарп зазначив, що нині немає підстав говорити про обвал фронту. Україна здатна тримати оборону, а для поразки Росії потрібні радикальні внутрішні зміни всередині країни, яких наразі не передбачається. Головне завдання України зараз — стабільно утримувати позиції та забезпечити ефективне використання наявних ресурсів.

