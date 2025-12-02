Украина обречена на тотальное поражение на фронте: озвучен важный нюанс

Угроза поражения Украины на фронте может оказаться реальной только в долгосрочной перспективе, если не изменится объем западной помощи и подход к мобилизации. В то же время, никаких предпосылок для быстрого поражения России на поле боя пока нет. Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Фото: из открытых источников

Он прокомментировал заявление министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла о "нависшей угрозе поражения" Украины. Шарп подчеркнул, что разные оценки часто зависят от уровня осведомленности: кто-то опирается на открытые источники, а кто-то располагает более подробной информацией о возможностях обеих стран.

"Возможно, речь шла об эмоциональном выражении, чтобы убедить собеседников", — отметил обозреватель.

Он добавил, что нет точных данных, на что именно опирался Дрисколл, но последние тенденции последних двух лет демонстрируют медленное российское наступление и постепенное истощение ресурсов обеих сторон.

"Если украинские ресурсы истощаются быстрее, чем российские, тогда негативная тенденция может продолжиться, а в пессимистическом сценарии ситуация значительно ухудшится", — пояснил Шарп.

При этом у России есть достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну по меньшей мере в течение следующих десяти месяцев.

По мнению обозревателя, улучшить ситуацию могут два фактора: стабильная западная помощь и внутренние мероприятия Украины, в частности, мобилизация и комплектование армии. Большая часть поддержки США также зависит от позиции президента Дональда Трампа.

Относительно вероятности поражения Шарп отметил, что сейчас нет оснований говорить об обвале фронта. Украина способна держать оборону, а для поражения России нужны радикальные внутренние изменения внутри страны, которых пока не предвидится. Главная задача Украины сейчас – стабильно удерживать позиции и обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов.

