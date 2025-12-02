"Щаслива посеред смерті і війни": росіянка вразила заявою про життя в Україні

Після переїзду до Києва на початку війни фотографиня та журналістка Вікторія Івлєва вперше відчула справжню свободу, якої ніколи не відчувала у Москві чи Санкт-Петербурзі. В інтерв’ю "Главкому" вона розповіла про своє життя під час війни та волонтерську діяльність синів.

Івлєва залишила Москву за кілька днів після початку вторгнення РФ і вже 7 березня 2022 року оселилася у Києві.

"Я живу посеред війни, але відчуваю щастя та свободу", – зазначила журналістка.

Її старший син Філіп живе у Києві з 2018 року, добре вивчив українську та інтегрувався в місцеве середовище. Молодший син Ігнат приїхав разом із нею, спочатку волонтерив, допомагаючи міжнародним медіа та евакуюючи людей із прифронтових зон. Згодом він організував власну команду, яка евакуювала понад три тисячі людей, а у 2023 році пішов служити бойовим медиком на фронт, отримав травму плеча і зараз повернувся до журналістики.

Івлєва підкреслила різницю між Києвом і російськими містами. Столиця України вражає її людяністю та доброзичливістю місцевих мешканців, тоді як російські міста вона описала як "занурені в гламур, розпад і моральне розтління".

"У Києві мене нічого не дратує. Майже немає хамства, люди привітні, посміхаються", – розповіла вона.

Кожного ранку журналістка ходить у кав’ярню неподалік дому, де її завжди радо зустрічають.

"У Москві такого не було: велетенські розміри міста розчиняють людяність", – додала Івлєва.

Вона зізналася, що рідний Санкт-Петербург досі залишає теплі спогади, але тепер уявляє його зовсім іншим – містом із пропагандою та розпадом цінностей.

