"Счастливая среди смерти и войны": россиянка поразила заявлением о жизни в Украине

После переезда в Киев в начале войны фотограф и журналист Виктория Ивлева впервые ощутила настоящую свободу, которую никогда не испытывала в Москве или Санкт-Петербурге. В интервью "Главкому" она рассказала о своей жизни во время войны и волонтерской деятельности сыновей.

Фото: из открытых источников

Ивлева покинула Москву через несколько дней после начала вторжения РФ и уже 7 марта 2022 года поселилась в Киеве.

"Я живу посреди войны, но чувствую счастье и свободу", — отметила журналистка.

Ее старший сын Филипп живет в Киеве с 2018 года, хорошо изучил украинский и интегрировался в местную среду. Младший сын Игнат приехал вместе с ней, сначала волонтерил, помогая международным медиа и эвакуируя людей из прифронтовых зон. Впоследствии он организовал собственную команду, которая эвакуировала более трех тысяч человек, а в 2023 году пошел служить боевым медиком на фронт, получил травму плеча и вернулся к журналистике.

Ивлева подчеркнула разницу между Киевом и российскими городами. Столица Украины поражает ее человечностью и доброжелательностью местных жителей, в то время как российские города она описала как "погруженные в гламур, распад и нравственное растление".

"В Киеве меня ничего не раздражает. Почти нет хамства, люди радушны, улыбаются", – рассказала она.

Каждое утро журналистка ходит в кафе недалеко от дома, где ее всегда радостно встречают.

"В Москве такого не было: гигантские размеры города растворяют человечность", – добавила Ивлева.

Она призналась, что родной Санкт-Петербург по-прежнему оставляет теплые воспоминания, но теперь представляет его совсем другим – городом с пропагандой и распадом ценностей.

